Чтобы учение стало светом, учебников должна быть тьма!

Почти 90% опрошенных ВЦИОМом респондентов считают, что выпускать учебники должны компании, зарегистрированные в России

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перед 1 сентября провели социологический опрос, попросив респондентов оценить качество образования и учебных пособий в российских школах, а также уровень преподавания учителей.

Опрос показал, что 67% опрошенных довольны в целом качеством образования, но вместе с тем 40% респондентов считают неэффективной саму систему школьного образования, так как она не позволяет учащимся научиться тому, что они хотят узнать, что им интересно. Этот парадокс разрешается очень просто. Большинство из тех, кто считает российской образование неэффективным, а именно 61%, видят причину этого в низком качестве школьных учебников.

На первый взгляд, это может показаться странным и даже надуманным. Ведь за отбор учебников и их допуск к использованию в школах отвечают высокоавторитетные экспертные группы. Однако ни для кого не секрет, что эти экспертизы проходят кулуарно, в закрытом, как говорится, режиме. И это приводит к тому, что предпочтение может отдаваться какому-либо издательству. Ведь известно, что для некоторых компаний важно не столько качество учебников, сколько величина нормы прибыли от издательской деятельности.

Есть и еще одна, так сказать, сторона издательской медали. Прибыль прибылью, но налоги-то с нее надо бы платить в России, так считают 86% респондентов. "Было бы справедливым, если бы издатели, зарабатывающие на госконтрактах, платили налоги не в бюджет заокеанского офшора, а в казну российской Федерации, – считает вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. – Издатели российских учебников должны регистрироваться только на территории РФ. В этой сфере давно назрела "деофшоризация" российского издательского дела. Ведь выпуск учебных пособий для российских школ производится в рамках госзаказа, объем которого достигает миллиардов рублей в год", – полагает эксперт.

Опрос коснулся и других болевых точек нашей школьной действительности. Так, 72% опрошенных россиян считают, что знаний, полученных за 11 лет школьной учебы, не хватает для того, чтобы достойно сдать ЕГЭ, получив баллы, необходимые для поступления вуз. То есть без репетиторов не обойтись. Безусловно, это ненормально, и тут есть над чем поработать профильному министерству.

И не в последнюю очередь, между прочим, над качеством школьных учебников. Для этого нужно серьезно поработать над улучшением механизма их отбора и допуска в российские школы. Сделать это можно только в открытой дискуссии с привлечением всего экспертного сообщества.

В российской школе началась цифровизация процесса обучения. 88% опрошенных родителей ее поддерживают, но вместе с тем считают, что внедрять цифровизацию нужно без излишнего ажиотажа, аккуратно и последовательно, с учетом как мирового, так и отечественного опыта. Этого мнения придерживаются 56% опрошенных.

Кроме того, нужна открытая и честная конкуренция между российскими издателями. Без нее не будет ни передовых методик, ни возможности выбрать из хорошего лучшее. Иначе вся цифровизация сведется к сканированию старых учебных пособий и банальному освоению бюджетных денег.

И еще. Цифровизация не означает и не должна нести с собой монополизма как одного издательства, так и некоей якобы единственно верной методики обучения.

Опрос ВЦИОМ показал, что сейчас большинство родителей выступают за индивидуальный подход к обучению. Это означает, что у учителя должно быть право выбор того учебно-методического комплекса, который ему наиболее подходит. Люди – не роботы, и учителя в том числе. У каждого – своя неповторимая индивидуальность, которую надо не душить, а развивать и поддерживать.

В этом плане сокращение федерального перечня учебников неизбежно ведет к падению качества обучения. Никто не против новых современных учебников. Но когда под нож попадают учебные пособия, которые еще вчера почитались как эталон – это нонсенс, за которым отчетливо просматриваются чьи-то финансовые интересы.

Большинство школьных преподавателей строят учебный процесс на базе изученных ими до мельчайших подробностей пособий, и когда приходится переучиваться на директивно спущенный новый, причем далеко, не лучший, учебник, это приводит к той самой неэффективности, о которой резко высказалось большинство респондентов ВЦИОМ.

Перефразируя известную поговорку, чтобы учение стало светом, учебников должна быть тьма!