Соединенные Штаты уверены, что Советский Союз сам виноват в произошедшем

Американские журналисты заявили, что наша страна имела возможность "убить миллионы людей во всем мире и привести американскую систему в полное смятение". Но, по их словам, вместо этого СССР уничтожал собственное население.



Автор аналитической статьи журнала We Are The Mighty полагает, что "смертельным оружием", разрушившим Советский Союз, стала нехватка продовольствия в стране. Также издание описало самых страшных врагов, с которыми столкнулись США за почти трехвековую историю.

По версии американцев, к ним относятся террористы, СССР, Мексика, Китай, индейцы, Великобритания, Япония, Германия и борьба граждан США между собой.

Ранее американское издание назвало новости и ролики про российское лазерное оружие "пропагандистскими". По версии США, Россия "все время врет о новой технологии" и "ни разу не показала ее в действии".

Напомним, Министерство обороны России в декабре прошлого года продемонстрировало видео с боевым лазером "Пересвет". Оружие создано для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника.