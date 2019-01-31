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Американские
журналисты заявили, что наша страна имела возможность "убить миллионы людей во
всем мире и привести американскую систему в полное смятение". Но, по их словам,
вместо этого СССР уничтожал собственное население.
Автор аналитической статьи журнала We Are The Mighty полагает, что "смертельным оружием", разрушившим Советский Союз, стала нехватка продовольствия в стране. Также издание описало самых страшных врагов, с которыми столкнулись США за почти трехвековую историю.
По версии американцев, к ним относятся террористы, СССР, Мексика, Китай, индейцы, Великобритания, Япония, Германия и борьба граждан США между собой.
Ранее американское издание назвало новости и ролики про российское лазерное оружие "пропагандистскими". По версии США, Россия "все время врет о новой технологии" и "ни разу не показала ее в действии".
Напомним, Министерство обороны России в декабре прошлого года продемонстрировало видео с боевым лазером "Пересвет". Оружие создано для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника.
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