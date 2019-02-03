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Нет пилюлям: давление снизит растительное лекарство

Фото: www.globallookpress.com
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Целебный плод поможет в борьбе с гипертонией

Хурма – настоящий кладезь витаминов и микроэлементов. У этой ягоды масса полезных свойств. Однако есть и противопоказания.

Есть сушеную хурму полезно гипертоникам и сердечникам. Витамины С и Р снижают хрупкость сосудов. Йод в ее составе необходим тем, кто страдает заболеваниям щитовидной железы.

Благодаря витамину А хурма помогает предотвратить рак, а железо, содержащееся в ягодах, нужно при анемии.

Еще один ценный элемент в составе плодов – магний. Он предотвращает появление камней в почках.

Однако увлекаться не стоит. Если съесть слишком много, это может привести к запору. Кроме того, в хурме достаточно много сахара, поэтому диабетикам и тем, кто стремится сбросить вес, лучше не употреблять больше одного-двух плодов в день. Беременным женщинам медики также не советуют налегать на эту оранжевую ягоду. А детям до трех лет хурма и вовсе противопоказана, отмечает Obozrevatel.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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