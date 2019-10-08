Выявлены скрытые симптомы болезней сердца

О приближающемся сердечном приступе предупредит желудок

Примерно 90% женщин в определенный период жизни имеют один или несколько факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, считают специалисты. Однако большую часть из них можно предотвратить, если вовремя распознать.

В первую очередь, к симптомам сердечного приступа относятся "классические" признаки: боль и дискомфорт в груди, одышка. Однако есть и специфические – у женщин близкий сердечный приступ порой проявляется необычно, сообщает "MedicalXpress".

Например, может без причины возникнуть ощущение переполненного желудка или тошнота. Кроме того, отметили специалисты, насторожить должна боль в спине, обычно с левой стороны, и боль в плече.

