Названы самые популярные компьютерные игры 2023 года

В списке оказалась одна российского геймдева

К концу года аналитики подвели итоги игровой сферы. Они выбрали самые популярные компьютерные игры 2023-го года. Список публикует портал Ридлайф.ру.

Первое место досталось Hogwarts Legacy, повествующей о приключениях волшебника задолго до событий времен Гарри Поттера. Второе получила первая часть The Last of Us – это связывают с выходом одноименного сериала по мотивам игры. Далее следовали такие ожидаемые новинки, как Starfield, Baldur's Gate 3 и Diablo 4. Также в список вошла российская игра Atomic Heart. 

Источник: Ридлайф.ру

"Они любят свою страну": улетевшего Нагиева восхитила жизнь за пределами России

Ведущий в восторге от нового места проживания

Оставьте только эти продукты, и вес уйдет: рецепт сильно похудевшего Панайотова

Александр Панайотов на главном новогоднем концерт страны "Наш новый год" предстал еще сильнее похудевшим и помолодевшим. Для читателей "Утро.ру" он огласил простой, но действенный рецепт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей