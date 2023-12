Названы самые популярные компьютерные игры 2023 года

В списке оказалась одна российского геймдева

К концу года аналитики подвели итоги игровой сферы. Они выбрали самые популярные компьютерные игры 2023-го года. Список публикует портал Ридлайф.ру.

Первое место досталось Hogwarts Legacy, повествующей о приключениях волшебника задолго до событий времен Гарри Поттера. Второе получила первая часть The Last of Us – это связывают с выходом одноименного сериала по мотивам игры. Далее следовали такие ожидаемые новинки, как Starfield, Baldur's Gate 3 и Diablo 4. Также в список вошла российская игра Atomic Heart.