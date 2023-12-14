Названы самые популярные компьютерные игры 2023 года

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К концу года аналитики подвели итоги игровой сферы. Они выбрали самые популярные компьютерные игры 2023-го года. Список публикует портал Ридлайф.ру.
Первое место досталось Hogwarts Legacy, повествующей о приключениях волшебника задолго до событий времен Гарри Поттера. Второе получила первая часть The Last of Us – это связывают с выходом одноименного сериала по мотивам игры. Далее следовали такие ожидаемые новинки, как Starfield, Baldur's Gate 3 и Diablo 4. Также в список вошла российская игра Atomic Heart.
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