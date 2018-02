Американские финансист серьезно рассердил британских политиков

В Великобритании хотят расследовать возможное вмешательство миллиардера Джорджа Сороса в политическую жизнь Запада. Об этом заявил бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) и один из главных сторонников выхода Великобритании из ЕС Найджел Фараж в интервью Reuters.

Британец призвал американского супер-богача прилететь в Лондон и публично рассказать, в каких политических проектах на берегах Туманного Альбиона он участвовал.

"Необходимо провести расследование того, насколько Джордж Сорос подрывает политику прямо в западном мире", – считает Фараж. Он назвал фонд "Открытое общество" миллиардера "самой большой организацией по продвижению политических интересов, которую когда-либо видел мир". Британец добавил, что большинство людей предпочитают не замечать этого.

По его мнению, если премьер-министр Тереза Мэй приостановит, к чему и стремится всеми силами Сорос, процедуру выхода Великобритании из ЕС, то страна будет втянута в самый тяжелый конституционный кризис со времен Второй Мировой войны.

В воскресенье, 11 февраля, Фараж критиковал американца в эфире американского телеканала Fox News. "Я еще с 2011 года говорил, что нам нужно прозреть и понять, кто на самом деле Джордж Сорос, насколько у него большая организация. Его фонд "Открытое общество" получил $30 млрд, не миллионов, а миллиардов, это самая большая организация, занимающаяся политическими кампаниями, которая когда-либо была на свете", – подчеркнул британский политик

По его данным, Сорос пожертвовал огромные суммы организациям, стремящимся к отмене решения по Brexit, несмотря на то, что население Великобритании проголосовало на референдуме за выход из Евросоюза.

"Он не верит в то, что он называет "национализмом", то, что я называю "демократией национального государства", – отметил Фараж. Политик добавил, что Сорос выступает за открытые границы и "массовую миграцию", чтобы "избавиться от национального государства".

В конце прошлой недели британские издания The Independent и The Guardian обнародовали информацию о том, что "Открытое общество" Сороса пожертвовало £400 тыс. движению Best for Britain, выступающее против выхода страны из ЕС. ПротивникиBrexit призывают провести повторный референдум по вопросу о членстве. По данным The Telegraph, 87-летний трейдер решил дополнительно направить кампании Best for Britain £100 тыс. Также Reuters сообщает, что Сорос пожертвовал £182 тыс. и £35 тыс. двум другим объединениям, которые выступают за сохранение членства в ЕС.

Между тем и сам Фараж выступал за проведение повторного референдума по Brexit. Так в начале нынешнего января он сказал, что устал от "стонов и всхлипов" тех, кто хочет остаться в ЕС. Фараж убежден, что новый референдум продемонстрирует доминирование сторонников выхода из ЕС.