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Россия предупредила США о последствиях испытания противоракеты

Фото: www.globallookpress.com
Москва не будет сидеть сложа руки

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что страна предпримет все необходимые защитные меры, если США решат испытать управляемую противоракету SM-3 Block IIA, которая призвана перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Подобные намерения США не могут настораживать, говорится в заявлении ведомства.

"Угроза становится реальностью. Естественно, России придется это учитывать и принимать необходимые меры, в том числе технического характера",

– сказано на сайте МИД.

Министерство подчеркнуло, что планы США подтверждают тот факт, что их заявления о "ненаправленности" американской системы противоракетной обороны, элементы которой расположены в Европе, против РФ, циничны.

Ведомство напомнило, что не только американские СМИ сообщили о готовящихся испытаниях, но и сам Вашингтон анонсировал подобные планы в "Обзоре политики США в сфере противоракетной обороны". В этом докладе четко описана новейшая ракета SM-3 Block IIA.

США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля. Вашингтон бездоказательно обвиняет Москву в нарушении пунктов документа с помощью ракеты 9М729. Россия не раз отрицала подобные обвинения. В ответ на заявления США Владимир Путин приостановил действие ДРСМД 4 марта. 

Полина ИВАНОВА
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