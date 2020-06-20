СМИ: Америка может нанести удар по России с арктической стороны

СМИ: Америка может нанести удар по России с арктической стороны
У российской авиации есть ответ на угрозу

Военный эксперт Владислав Шурыгин полагает, что для американцев Север стал одним из важнейших стратегических направлений. Примерно 70 лет Штаты репетируют нанесение ударов через Северный полюс, поскольку так открывается самое короткое расстояние до России, утверждает он. 

На прошедшей неделе количество полетов американскими ракетоносцами рекордно возросло. Как отмечает издание "Известия", подобной активности там не наблюдалось со времен Холодной войны. 

Шурыгин рассказывает, что в советские года пробиться через Европу США были не в силах из-за плотности ПВО Советского Союза. 

"Когда СССР надежно перекрыл арктическое направление системами ПВО, США перешли к крылатым ракетам. До сих пор основная задача всех типов стратегических бомбардировщиков США – запустить их до входа в зону действия российской противовоздушной обороны", – отмечает он. 

Эксперт полагает, что нынешнее появление американских бомбардировщиков с этой стороны говорит о том, что Штаты увеличивают боевую подготовку. При у российской авиации, по его мнению, есть чем ответить. 

Москва отвечает на все приближения американских самолетов к своим границам отправкой российских бомбардировщиков в сторону Аляски. Некоторые полагают, что такие действия стали сигналом того, что страны противодействуют друг другу как во времена Холодной войны. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Козьма
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Евгения НАГОРСКАЯ, посмотрите фильм "72 метра", там Гена Янычар очень красочно учил русскому языку подобного вам. Как можно было написать такое:"На прошедшей неделе количество полетов американскими ракетоносцами рекордно возросло." Для вас русский, вероятно, не родной язык?
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