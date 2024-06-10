«Русская филармония» представляет «Уитни Хьюстон Шоу»

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Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет концерт "Уитни Хьюстон Шоу". Легендарные хиты мегазвезды прозвучат в исполнении певицы Белинды Дэвидс (ЮАР). В программе такие хиты, как I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night, I’m Your Baby Tonight, I Wanna Dance With Somebody.
Белинда Дэвидс – лучшая исполнительница в мире песен Уитни Хьюстон, солистка мирового проекта “Whitney Houston Show”, победительница “National Tribute Music Awards 2019”, участница “Got Talent”. Ее гастроли проходят с ошеломительным успехом на всех континентах – Америке, Европе, Азии, Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Она обладает потрясающим голосом с диапазоном в четыре октавы и непревзойденным вокальным мастерством.
Когда: 20 и 21 июня в 19:00
Где: Московский международный дом музыки (Светлановский зал)
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8
Категория 6+
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