«Русская филармония» представляет «Уитни Хьюстон Шоу»

«Русская филармония» представляет «Уитни Хьюстон Шоу»
Фото: пресс-служба
Знаменитые хиты прозвучат в исполнении Белинды Дэвидс

Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" представляет концерт "Уитни Хьюстон Шоу". Легендарные хиты мегазвезды прозвучат в исполнении певицы Белинды Дэвидс (ЮАР). В программе такие хиты, как I Will Always Love You, I Have Nothing, Run to you, Queen Of The Night, I’m Your Baby Tonight, I Wanna Dance With Somebody.

Белинда Дэвидс – лучшая исполнительница в мире песен Уитни Хьюстон, солистка мирового проекта “Whitney Houston Show”, победительница “National Tribute Music Awards 2019”, участница “Got Talent”.  Ее гастроли проходят с ошеломительным успехом на всех континентах – Америке, Европе, Азии, Африке, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Она обладает потрясающим голосом с диапазоном в четыре октавы и непревзойденным вокальным мастерством.

Когда: 20 и 21 июня в 19:00
Где: Московский международный дом музыки (Светлановский зал)
Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

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