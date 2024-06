"Русская Филармония" представляет концерт Queen Best Hits

На сцене ММДМ прозвучат все легендарные хиты группы

Симфонический оркестр Москвы представляет концерт Queen Best Hits. Незабываемый голос Фредди Меркьюри навсегда останется в нашей памяти. Для всех поклонников великого певца прозвучат легендарные хиты группы "Queen" и альбома "Barcelona".

В концерте собраны самые известные хиты "Queen", среди которых Bohemian Rhapsody, We are thе Champions Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On, а также композиции альбома "Barcelona".

Выступления певцов Магнуса Баклунда, Симоне Романато и Доминика Уоррена проходят с головокружительным успехом по всему миру. У артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом, страстью и потрясающим вокалом.

Где: Московский Международный Дом Музыки (ММДМ)

Адрес: Космодамианская набережная, д. 52, стр. 8

Когда: 27 июня в 19:00 и 29 июня в 15:00

Категория 6+