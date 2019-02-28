Взрыв термоядерной бомбы США опустошил целый регион

На райские атоллы до сих пор не могут вернуться жители

Кошмар ядерной войны, о котором начали забывать с конца 1980-х, когда Советский Союз проиграл США в холодной войне и страны начали разоружение, теперь будто снова замаячил на горизонте. Американские ядерные бомбы В-61-12, российские "Посейдоны" и "Буревестники" – мы как будто вернулись в середину 1950-х, когда сомнений в неизбежности войны между сверхдержавами не было.

Самое время вспомнить о ядерных испытаниях, которые сейчас запрещены. На примере этих взрывов можно примерно смоделировать, что произойдет с Землей, если США, Россия и Китай начнут обмен ядерными ракетами.

Ровно 65 лет назад, 1 марта 1955 г., США взорвали на атолле Бикини водородную бомбу "Кастл браво" мощностью 15 мегатонн. Это как 7 "Посейдонов". Это было самое мощное ядерное испытание, которые проводили США. На атолле образовался кратер, а радиационное заражение было настолько велико, что впоследствии около тысячи жителей атолла умерли от раковых и других заболеваний.

В 1968 г. американские власти заявили, что на атолл можно возвращаться, но граждане страны не до конца осознавали, что такое взрыв 15 мегатонн. У людей начались серьезные проблемы со здоровьем. Около двух тысяч человек официально признали пострадавшими, которым Штаты выплачивали компенсацию. Половина из них умерли. А на острове нельзя жить до сих пор.

"Кастл браво" не была бомбой в привычном понимании этого слова, скорее, это было взрывное устройство, так как его не предполагалось сбрасывать с самолета. Оно представляло собой цилиндр длиной 4,5 м и диаметром 1,35 метра. Вес составлял более 10 тонн. Для сравнения: советская "Царь-бомба" весила 26,5 тонн.

Американцы сделали "Кастл браво" по схеме Улама-Теллера: сначала взрыв атомного заряда урана или плутония, затем термоядерная реакция в контейнере, сжатом энергией первого взрыва посредством радиационной имплозии.

В качестве термоядерного горючего США впервые применили твердое вещество – дейтерид лития. Как предполагали ученые, мощность взрыва "креветки", таковым было рабочее название устройства, составит 4 – 8 мегатонн. Но они здорово ошиблись.



"Креветку" подвезли на рельсах и загрузили в бетонное строение. Ближайший наблюдательный пункт в виде бункера был расположен в 32 километрах. Всего за взрывом наблюдали около десяти тысяч человек. Вблизи атолла бросили якорь корабли, кружили самолеты.

Когда в 06:45 "креветка" рванула, сразу стало ясно, что результат превысил ожидания. Бункер, в котором сидели наблюдатели, заходил ходуном, как будто началось сильное землетрясение. Позже оказалось, что при расчетах не была учтена роль другого изотопа лития, который был в составе заряда. Фактически взрывное устройство получилось трехступенчатым.

Облако-гриб через шесть минут достигло высоты 40 километро. Через какое-то время диаметр "шляпки" гриба составил 100 километров. Наблюдателей с трудом эвакуировали спустя 11 часов. Дозы радиации получили морские экипажи, вынужденные спрятаться в трюмах. Из-за ветра в 195 км на атолле Ронгелап был зарегистрирован уровень радиации 1 тыс. рентген в час, и это при том, что 600 рентген в час смертельны для человека. Но американцы не стали отменять испытания, зная, что ветер дует в сторону обитаемого атолла. Пострадали люди.



Кроме того, серьезный скандал разразился из-за японского рыболовного судна "Фукурю-Мару", которое находилось в 170 км от Бикини. Часть моряков стали инвалидами, а радист Айкити Кубояма через полгода умер.

Но американцев тогда это не слишком волновало. Взрыв "Кастл Браво" подтвердил эффективность дейтерида лития в качестве термоядерного горючего. "Креветка" помогла создать термоядерную бомбу Мк-21.