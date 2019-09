Корабль США появился в Черном море

Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил ресурс Bosphorus Observer.

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что за американским судном внимательно следит Черноморский флот, передает РИА "Новости".

"Черноморский Флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно "Юма" ВМС США, зашедшее около 17.30 мск 14 сентября в акваторию Черного моря",

– говорится в сообщении.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ