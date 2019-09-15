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Корабль США появился в Черном море

Корабль США обнаружили в Черном море
Фото: Goran Kovacic/PIXSELL
Черноморский флот следит за передвижениями американцев

Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил ресурс Bosphorus Observer.

В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что за американским судном внимательно следит Черноморский флот, передает РИА "Новости".

"Черноморский Флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно "Юма" ВМС США, зашедшее около 17.30 мск 14 сентября в акваторию Черного моря",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что этот корабль заходит в Черное море уже третий раз за год. О его целях пока ничего неизвестно.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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