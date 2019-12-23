Новый самолет не оставит ни единого шанса ни российским, ни американским зенитчикам

Пока в России и США гадают, минуют ли истребители F-35 и бомбардировщики B-2 системы С-400, в Европе сделали стелс, который намного опередил вышеупомянутые модели в технологическом плане.

Невидимку будущего разработал Airbus по военному заказу. Летающий ромб LOUT, по задумке конструкторов, не смогут обнаружить даже низкочастотные радары. Ранее сообщалось, что таким образом можно захватить F-35 и F-22, поэтому на российские С-400 возлагают большие надежды в этом плане.

Но, как уверяют разработчики, с LOUT у С-400 будет мало шансов. Аппарат полностью лишен хвостового оперения, и, судя по макету, ЭПР у него еще меньше, чем у создаваемого в США B-21.

Как пишет журнал The Aviationist, который опубликовал фотографии, внутренний отсек вооружения находится между двигателями, потоки воздуха у стелса распределяются по планеру, чтобы выход был минимальным. Воздухозаборники находятся вверху, чтобы снизу самолет не отследили радарами. Аппарат оснастят радаром с электронной фазированной решеткой нового поколения.

По мнению экспертов, LOUT – это будущий истребитель шестого поколения, так как самолет превосходит как американские F-22 и F-35, так и российский Су-57. Неизвестно, какая скорость будет у нового аппарата, но уже ясно, что для современного истребителя не обязательна скорость более, чем в 2 Маха. Малозаметность и маневренность постепенно становятся главными показателями. Пока стелсы не могут похвастаться хорошей маневренностью, но, возможно, европейская машина скажет новое слово.