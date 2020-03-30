Коронавирус атакует Россию: главное за 30 марта
Все чаще коронавирус начал покушаться на людей от 18 до 40 лет и даже детей. Причем объяснений, почему он переключился со стариков на молодежь, пока нет, как и надежды на исчезновение китайской угрозы в ближайшее время.
Обострившаяся ситуация с COVID-19 может подвигнуть власть продлить режим самоизоляции. Однако сейчас говорить об этом рано. Затяжной карантин объявят, если в том будет необходимость. В данным момент действуют прежние распоряжения, согласно которым свободное передвижение ограничено до 5 апреля. Инициативу Москвы поддержали многие регионы.
В России уже созрели для экстренных мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Этим займутся войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также спецподразделения для защиты вооруженных сил от оружия и средств массового поражения и специальная техника.
За последние сутки китайскую инфекцию подхватили 302 россиянина. Общее число зараженных достигло отметки в 1836 человек, большинство из которых проживают в Москве. По-прежнему, жертв коронавируса девять, о последней смерти стало известно в понедельник, 30 марта. Скончалась 84-летняя женщина.
Однако чудовищного прироста удалось избежать, уверен президент РФ Владимир Путин. По его словам, к непоправимым последствиям могла привести предыдущая неделя, с 23 по 29 марта. Хотя ее последние дни, когда столичные жители массово отправились на пикники, оставили свой след. Нарушившие самоизоляцию москвичи сильно разозлили людей в регионах.
Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года
Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России
Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Кличко обещал киевлянам "большую катастрофу" из-за COVID-19
- В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч
- На Украине скрывают тысячи зараженных коронавирусом
- Там и оставайтесь: Киев наплевал на застрявших за рубежом украинцев
Здоровье
- Стопроцентный эффект: простые напитки спасут потенцию
- Простейшие рецепты: что пить от давления пенсионерам
- Всего три вида: какие грибы улучшат потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик