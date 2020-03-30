Если ситуация не улучшится, карантин могут продлить

Все чаще коронавирус начал покушаться на людей от 18 до 40 лет и даже детей. Причем объяснений, почему он переключился со стариков на молодежь, пока нет, как и надежды на исчезновение китайской угрозы в ближайшее время.

Обострившаяся ситуация с COVID-19 может подвигнуть власть продлить режим самоизоляции. Однако сейчас говорить об этом рано. Затяжной карантин объявят, если в том будет необходимость. В данным момент действуют прежние распоряжения, согласно которым свободное передвижение ограничено до 5 апреля. Инициативу Москвы поддержали многие регионы.

В России уже созрели для экстренных мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Этим займутся войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также спецподразделения для защиты вооруженных сил от оружия и средств массового поражения и специальная техника.

За последние сутки китайскую инфекцию подхватили 302 россиянина. Общее число зараженных достигло отметки в 1836 человек, большинство из которых проживают в Москве. По-прежнему, жертв коронавируса девять, о последней смерти стало известно в понедельник, 30 марта. Скончалась 84-летняя женщина.

Однако чудовищного прироста удалось избежать, уверен президент РФ Владимир Путин. По его словам, к непоправимым последствиям могла привести предыдущая неделя, с 23 по 29 марта. Хотя ее последние дни, когда столичные жители массово отправились на пикники, оставили свой след. Нарушившие самоизоляцию москвичи сильно разозлили людей в регионах.