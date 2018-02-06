Европа забраковала российскую нефть

Потребители в Старом Свете выражают недовольство качеством нефти, поставляемой из нашей страны

Основные претензии предъявляются к росту содержания серы в нефти основного российского сорта Urals, поставляемого по нефтепроводу "Дружба", на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Германии, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

В соответствии с нормами ГОСТа 51858, в нефти Urals предполагается содержание серы от 0,61 до 1,8% и плотность от 853,7 до 873,5 кг на кубометр.

По данным источников Reuters, содержание серы на северной ветке нефтепровода "Дружба", идущей в Польшу и Германию, в январе неоднократно повышалось до 1,81 - 1,85%. В общей же сложности, по сравнению со средним показателем за 2017 го. содержание серы в российской нефти выросло на 0,15%.

Рост содержания серы в нефти наблюдается и на южной ветке "Дружбы", где значение показателя сернистости максимально приблизились к пределу в 1,8%.

Такое положение вещей вызывает бурю возмущения у потребителей. У европейских НПЗ существуют четкие требования по качеству сырья и содержанию в нем серы.

Поскольку российская Urals относится к категории среднесернисых сортов, для доведения ее до нужной кондиции, европейские переработчики вынуждены смешивать ее с легкими (менее сернистыми) и, как следствие, более дорогими сортами. Все это повышает себестоимость переработки, при неизменной цене поступающей на заводы Urals.

В чем же причина ухудшения качества российской нефти? Разгадка кроется в схеме формирования самого сорта Urals. Основная российская экспортная нефть образуется путем смешивания легкой нефти, поступающей из Сибири с высокосернистыми сортами, добываемыми в Урало-Поволжском бассейне (в Башкирии и Татарстане).

Волго-уральскую нефть не любят ни российские, ни зарубежные НПЗ, так как содержание серы в ней достигает 4%. При этом добыча легкой и малосернистой нефти в Западной Сибири постоянно сокращается из-за истощения месторождений.

По этой причине формирование экспортного сорта Urals, соответствующего международным стандартам, становится все более затруднительным. Легкой нефти для разбавления сернистых волжских сортов с каждым годом становится все меньше и меньше.

Эта проблема хорошо известна и на Западе, но до последнего времени европейские НПЗ предпочитали мириться с происходящим, не имея достаточной альтернативы сырью, поступающему по нефтепроводу "Дружба".

Что же произошло на этот раз? Западных переработчиков возмутило именно резкое и одномоментное падение качества Urals, поставившее под вопрос весь технологический процесс.

И причина этому нашлась достаточно быстро. По данным целого ряда отраслевых источников, Россия была вынуждена переключить основную часть потока дефицитной легкой сибирской нефти с западного направления на восточное.

Наличие межправительственного соглашения с Китаем определило приоритеты поставок, и более качественная сибирская нефть потекла в Поднебесную. Западу, как нетрудно догадаться, достались лишь остатки, что довольно быстро почувствовали владельцы европейских НПЗ.

Какими могут быть последствия данной истории? К сожалению, ничего хорошего для российской нефтяной отрасли такой восточный разворот не несет. Западное направление характеризуется наработанными десятилетиями связями, а также наличием определенного доверия к российским поставщикам.

Что касается Китая, то он ни от кого не скрывает, что в выборе поставщиков руководствуется исключительно прагматическими соображениями. Пекин стремится к максимальной диверсификации поставок, что помогает ему получать наиболее выгодную цену. Очевидно, что для попадания в число его поставщиков, российские нефтяники пошли на крайние меры, сделав поставляемую в Китай нефть разве что только не сладкой.

В то же время, учитывая сокращающиеся объемы легкой нефти, можно предположить, что довольно скоро у российской стороны возникнут проблемы с качеством нефти не только для Европы, но и для Китая. Это будет означать лишь то, что со временем Поднебесная может легко отказаться от российских поставок со всеми вытекающими последствиями.

Что касается западного направления, то здесь снижение качества Urals повлечет за собой рост издержек местных потребителей и требования снижения цены. Самое же печальное состоит в том, что при первой же возможности, все они отправятся на поиски альтернативы российским поставкам. И, учитывая, что мировая нефтяная отрасль переживает сегодня большие перемены, включая выход на рынок США с новыми технологиями и новой концепцией нефтедобычи, такие альтернативы со временем могут быть и найдены.