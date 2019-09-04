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Ранняя смерть и скачки сахара: доказана опасность диетических напитков

Ранняя смерть и скачки сахара: доказана опасность диетических напитков
Фото: pixabay.com
Эксперты призывают заменить лимонады на простую воду

Исследователям Всемирной организации здравоохранения удалось выяснить, что диетическая газировка влияет на продолжительность жизни. Такой вывод был сделан после эксперимента, в котором приняли участие около полумиллиона человек из 10 стран.

Исследовании показало, что ежедневное употребление безалкогольных напитков с искусственными подсластителями повышает риск преждевременной смерти. Однако причинная-следственную связь все еще предстоит доказать.

Диетические напитки отличаются от обычных тем, что из-за отсутствия сахара они не содержат калорий. Но это значит, что они безвредны, эксперты по-прежнему призывает заменить все безалкогольные напитки чистой водой.

Пока эксперты не узнали, почему именно искусственные подсластители оказывают негативное воздействие на человеческий риск. Есть версия, что после выпитого некалорийного напитка человек не чувствует насыщения и больше съедает, что приводит к постоянным скачкам сахара в крови.

Сегодня диетических напитков ничуть не меньше, чем напитков с натуральным сахаром. Как пишет "МедикФорум", странам, которые хотят сохранить здоровье своих граждан, стоит увеличить налоги для производителей подобные напитков.

Дарья ПЕТРОВА
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