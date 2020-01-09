Подробный гороскоп для всех знаков зодиака

После Нового года многие испытывают финансовые проблемы. Наладить материальное положение поможет гороскоп для всех знаков зодиака. Он подскажет, стоит ли тратить накопления и как можно подзаработать в период с 13 по 19 января 2020 года.

Овен

Овнам с тратами стоит повременить. После каникул их финансовое положение очень нестабильно. На следующей неделе самое время потребовать у знакомых деньги, которые представители этого знака давали им в долг.

Телец

Тельцам повезло чуть больше, чем остальным знакам зодиака. После Нового года они остались в плюсе. Однако быстро тратить деньги не стоит, так как вскоре могут появиться трудности на работе.

Близнецы

Запасливые Близнецы проблем с деньгами не почувствует, ведь у них всегда есть заначка. Чтобы денег стало еще больше, звезды советуют заняться продажей того, от чего представители этого знака давно хотели избавиться. Сделка получится очень выгодной.

Рак

Ракам остается только посочувствовать. Гороскоп на неделю не предсказывает им богатства в грядущую неделю. Плохое финансовое положение продлиться недолго, а пока стоит ограничиться покупкой только самого необходимого.

Лев

У Львов на следующей неделе появится возможность проявить себя на работе. Их усилия незамеченными не останутся – впереди, по прогнозам астрологов, ждет премия или повышение.

Дева

На грядущей неделе Девам повезет с финансами – они могут позволить себе крупные покупки и развлечения, однако, расслабляться и отказываться от предлагаемых подработок не стоит.

Весы

На следующей неделе астрологи не рекомендуют Весам брать деньги в долг и оформлять кредиты. Звезды советуют представителям этого знака справляться собственными силами и начать вести учет своих расходов и доходов.

Скорпион

Скорпионам стоит быть экономнее. На следующей неделе близким потребуется их помощь, в том числе и финансовая. Не стоит жадничать – все потраченные средства вернуться вдвойне.

Стрелец

Будущая неделя будет для Стрельцов непростой. Звезды советуют им быть внимательнее – есть риск нарваться на мошенников или воров и потерять честно заработанные деньги.

Козерог

Козерогам нужно быть сдержаннее на работе и не портить отношения с коллегами и начальством, иначе есть шанс остаться без премии или вовсе лишиться работы из-за большого скандала. Волноваться не стоит – трудной для Козерогов будет только следующая неделя.

Водолей

Грядущая неделя будет для Водолеев удачной в финансовом плане. Трудности с деньгами пройдут мимо, поэтому астрологи рекомендуют представителям этогознака продумать крупные покупки или планировать будущие путешествия.

Рыбы

Рыбам на следующей неделе стоит разобраться с долгами и начать откладывать деньги. Финансовое планирование – единственный шанс для них разбогатеть в 2020 году.

Таков финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на январь 2020 года.