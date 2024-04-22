Виртуальный офтальмолог: перспективы и вызовы для внедрения телемедицины

Проблемы со зрением снижают уровень жизни

Сегодня многие сталкиваются с серьезными проблемами доступности и качества офтальмологической медицинской помощи. По данным Минздрава, в России насчитывается около 16 млн людей, страдающих различными заболеваниями глаз и нарушениями зрения: близорукостью, дальнозоркостью нарушениями преломляющей способности глаза, амблиопией (слабовидением) и косоглазием. Иными словами, такие проблемы имеют 11 человек из 100. Большая часть этих случаев – следствие отсутствия профилактики или лечения. Во многом это вызвано стоимостью высококвалифицированной медицинской помощи и ее низкой доступностью.



Внедрение телемедицины может стать идеальным решением: она позволит пациентам получать консультации и диагностику удаленно, а также облегчит доступ к высококвалифицированным специалистам без ограничений.

Как пациенты и врачи воспринимают телемедицину?

В 2022 году в России более 2,5 млн пациентов находились на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья. По итогам 2023 года количество телемедицинских консультаций могло составить около 9 млн.

Частое обращение в телемедицинские сервисы показывает, что люди положительно относятся к возможности записаться на онлайн-прием. И это неудивительно: такая практика позволяет сократить время на поход в клинику, получить экспертное мнение касательно поставленного диагноза или пройти полный курс лечения, не выходя из дома. Это особенно важно для семей с детьми и жителей регионов с плохой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Если пациент недоволен качеством оказанной медицинской помощи в клинике, он может получить консультацию любого квалифицированного специалиста онлайн.

Переход в онлайн помогает специалистам соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Обычно молодые врачи в возрасте от 25 до 35 лет наиболее заинтересованы в таком формате, так как они открыты к обучению телемедицинским принципам и процедурам на любой платформе. Врачей привлекает возможность совмещения дистанционных сеансов с очными приемами, так как это позволяет увеличивать личные доходы.

Приложения для телемедицинских консультаций улучшают взаимодействие с пациентами благодаря интерактивным инструментам, персонализированным планам лечения и образовательным материалам. Однако врачи с большим стажем не хотят переходить в онлайн, но материальная мотивация и наличие обучающих курсов от медицинских учреждений помогают в решении этого вопроса. Телемедицина как раз позволяет обмениваться опытом между врачами. Если проблема пациента находится на пересечении медицинских сфер, врач может создать онлайн-звонок со специалистом, работающим на платформе. Это повысит точность диагнозов и поможет эффективно разработать этапы лечения.

Особенности внедрения телемедицины в офтальмологии

За счет прогресса в технологии захвата изображения и передачи данных (Motion Capture), офтальмология становится привлекательной сферой для внедрения телемедицины. Офтальмологи пользуются специальными платформами для дистанционного скрининга, мониторинга лечения и послеоперационного ухода. Консультации проходят при помощи средств видео– и аудиосвязи, а также чата. Пациенту достаточно иметь компьютер или телефон для связи: после регистрации на платформе пользователь может отслеживать все комментарии и рекомендации врача в виртуальной медицинской карте.

Через медицинские платформы (такие как “СберЗдоровье”, “Онлайн Око” и аналогичные) врачи-офтальмологи поддерживают оперативную связь с пациентами и своевременно корректируют лечение в случае необходимости. Офтальмологические клиники предлагают специализированные оптические принадлежности для лечения глазных болезней с доставкой на дом. При помощи видеосвязи и специальных тест-объектов можно дистанционно определить остроту зрения и бинокулярные функции больного. После пройденного курса процедур обычно проводится диагностика, которая позволит понять, насколько улучшились зрительные функции.

Цифровые технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение (ML) и глубокое обучение (DL) позволяют медикам быстрее и точнее определять потребности, используя шаблоны данных. Применение DL к офтальмологическим изображениям обеспечивает точность клинического скрининга и диагностики. ML дает начало алгоритмам, распознающим патологические образования.

Вызовы при внедрении телемедицины

Медицинское сообщество обычно придерживается традиционных методов – когда речь идет о жизни и здоровье человека, любое изменение должно быть тщательно выверено. Внедрение инноваций требует как материальной, так и интеллектуальной поддержки со стороны клиник и врачей. Однако деятельность организатора здравоохранения регламентирована множеством документов, за рамки которых нельзя выходить. Дистанционно специалисты могут корректировать ранее назначенное лечение, контролировать выполнение рекомендаций и наблюдать за состоянием здоровья пациента. Однако стоит понимать, что поставить диагноз доктор может только на очном приеме.

Службы телемедицины работают со значительными объемами конфиденциальных данных, поэтому безопасность приложений – первоочередная задача. Необходимо проводить дистанционные приемы только по защищенным каналам связи: так информация о пациенте не распространится дальше врача и самого клиента.

Еще один вызов при внедрении телемедицины – политика возмещения расходов на телемедицину и технологические препятствия. Некоторым людям, например, пожилым, может потребоваться помощь с доступом в Интернет, совместимостью устройств или трудностями с пользовательским интерфейсом. Технические проблемы, такие как ограничения пропускной способности и задержки в сети, влияют на качество передачи аудио и видео, что может помешать взаимодействовать между врачами и пациентами.

Стоит ли врачу идти в телемедицину

Дистанционная медицина несет в себе много преимуществ для врачей.

Удаленная работа

В первую очередь, онлайн-формат работы позволяет самостоятельно выбирать график и регулировать объем нагрузки.

Число личных контактов меньше

Благодаря минимальным личным встречам врачей с больными уменьшается риск заражения.

Расширение географии

Доктор не привязан к рабочему месту и может консультировать пациента из любой точки страны.

Большее количество пациентов

Автоматизация клиники через телемедицину позволяет увеличить количество пациентов. Соответственно, чем больше пациентов, тем выше выручка.

Работа с новыми цифровыми технологиями привлекает специалистов. Конечно, перед началом работы в телемедицине врачи проходят обучение на специальных курсах – как очно, так и онлайн. Врачам объясняют, как пользоваться платформой, корректно выстроить доверительные отношения с пациентом и как предоставлять консультации.

Помимо дистанционного контакта с пациентом, телемедицина во врачебной практике подходит для общения врачей между собой, первичного осмотра и обсуждения результатов лабораторных анализов.

Будет ли расти популярность телемедицины в будущем?

Сегодня телемедицина активно внедряется: специалисты все чаще добавляют онлайн-сеансы в свой рабочий график, а некоторые отдают предпочтение только таким приемам. В медицинских вузах уже вводят занятия, на которых обучают юных врачей проводить консультации, пользоваться специальными оптическими принадлежностями и телемедицинскими платформами в целом.

Согласно исследованию Онлайн Око, к 2025 году телемедицинские сервисы будут привлекать около 50 тысяч пациентов в год. Тенденция роста онлайн-обращений во многом связана с пандемией COVID-19. Пациенты реже обращались к врачам, чтобы не контактировать с другими посетителями клиник. В 2017 году количество россиян, готовых получать телемедицинские услуги, составляло 61%. Сегодня этот показатель возрос до 80%, что указывает на рост популярности новых технологий в лечении.

Также ожидается, что мировой рынок медицинских роботов вырастет до $21,65 млрд в 2026 году при среднегодовом темпе роста 18,1% – рост в основном простимулирует спрос на точные и правильные лапароскопические операции, с которыми медроботы эффективно справляются.

Телемедицина продолжит развиваться – на это указывает повсеместное внедрение ИИ и стремительное улучшение коммуникационных технологий в целом. В ближайшем будущем умение работать дистанционно станет важным навыком для медицинского персонала. Однако в серьезных случаях, таких как опухоли или острая фаза психического расстройства, она будет ориентирована преимущественно на консультации. Это направление также будет эволюционировать.