Какие снеки можно есть даже на диете

Некоторые вкусности не сильно мешают бороться с лишними килограммами

Когда человек встает на тропу войны с лишним весом, он обычно вводит самые строгие ограничения по питанию. Если хочется добиться отличного результата, и речи идти не может о сладостях, полуфабрикатах, фастфуде и снеках. Однако оказалось, что некоторые покупные закуски все же можно употреблять.



Например, иногда можно побаловать себя вяленым мясом. В этом продукте содержится много белка, который помогает разогнать метаболизм. Также иногда можно провести вечер в обнимку с небольшой пачкой попкорна. В этом продукте много клетчатки, которая нужна для очистки организма от шлаков. Также попкорн и вяленое мясо надолго обеспечивают чувство сытости.

Фисташки, соленые арахис и другие орехи – тоже допустимый на диете снек. Конечно, в этих продуктах содержится достаточно много калорий, поэтому употреблять их нужно умеренно. Однако о пользе орехов знает каждый – в них много нужных для здоровья микроэлементов.