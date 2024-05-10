Какие снеки можно есть даже на диете

Какие снеки можно есть даже на диете
Фото: www.unsplash.com
Некоторые вкусности не сильно мешают бороться с лишними килограммами

Когда человек встает на тропу войны с лишним весом, он обычно вводит самые строгие ограничения по питанию. Если хочется добиться отличного результата, и речи идти не может о сладостях, полуфабрикатах, фастфуде и снеках. Однако оказалось, что некоторые покупные закуски все же можно употреблять.

Например, иногда можно побаловать себя вяленым мясом. В этом продукте содержится много белка, который помогает разогнать метаболизм. Также иногда можно провести вечер в обнимку с небольшой пачкой попкорна. В этом продукте много клетчатки, которая нужна для очистки организма от шлаков. Также попкорн и вяленое мясо надолго обеспечивают чувство сытости.

Фисташки, соленые арахис и другие орехи – тоже допустимый на диете снек. Конечно, в этих продуктах содержится достаточно много калорий, поэтому употреблять их нужно умеренно. Однако о пользе орехов знает каждый – в них много нужных для здоровья микроэлементов.

Источник: БелНовости ✓ Надежный источник

США и Филиппины нанесли сокрушительные удары по китайскому танкеру

Судно моментально ушло под воду

Снесли пушкой: во время инаугурации президента произошел неприятный инцидент

Случившееся попало на видео

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей