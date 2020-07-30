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Президент США Дональд Трамп считает, что выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года, можно перенести. Такое заявление глава государства сделал на своей странице в социальной сети "Твиттер".
Владелец Овального кабинета объяснил, что так можно избежать голосования по электронной почте из-за коронавирусной эпидемии.
"С международным голосованием по почте (не дистанционным голосованием, что хорошо), результаты 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории выборов. Это будет самым большим позором для США. Не отложить ли выборы, пока люди не смогут голосовать должным образом, надежно и безопасно для себя?", – написал Трамп.
With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020
На сегодняшний день одним из главных конкурентов действующего президента США считают представителя демократов Джо Байдена. Сейчас его рейтинг популярности выше, чем у Трампа, на 8-15%. Если член Демократической партии сможет занять место своего предшественника после президентской гонки, то, как пишут медиа, отношения между РФ и Штатами могут сильно ухудшиться. Байден заявлял, что при избрании сможет снизить уровень китайского и российского импорта, а также оказать воздействие на Россию, которая увеличивает свое влияние в европейском регионе.
"Утро.ру" писало ранее, что Трамп назвал Владимира Путина человеком с "острым умом".
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