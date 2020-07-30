Трамп предложил перенести выборы в США

Трамп предложил перенести выборы в США
Дональд Трамп. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Американский лидер заявил, что так можно избежать электронного голосования

Президент США Дональд Трамп считает, что выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года, можно перенести. Такое заявление глава государства сделал на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Владелец Овального кабинета объяснил, что так можно избежать голосования по электронной почте из-за коронавирусной эпидемии. 

"С международным голосованием по почте (не дистанционным голосованием, что хорошо), результаты 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории выборов. Это будет самым большим позором для США. Не отложить ли выборы, пока люди не смогут голосовать должным образом, надежно и безопасно для себя?", – написал Трамп.

На сегодняшний день одним из главных конкурентов действующего президента США считают представителя демократов Джо Байдена. Сейчас его рейтинг популярности выше, чем у Трампа, на 8-15%. Если член Демократической партии сможет занять место своего предшественника после президентской гонки, то, как пишут медиа, отношения между РФ и Штатами могут сильно ухудшиться. Байден заявлял, что при избрании сможет снизить уровень китайского и российского импорта, а также оказать воздействие на Россию, которая увеличивает свое влияние в европейском регионе.

"Утро.ру" писало ранее, что Трамп назвал Владимира Путина человеком с "острым умом".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Севастополе задержали российского военного по подозрению в шпионаже

Мужчину подозревают в тайной работе на Украину

В Минск стягивают войска

Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей