Президент США Дональд Трамп считает, что выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года, можно перенести. Такое заявление глава государства сделал на своей странице в социальной сети "Твиттер".

Владелец Овального кабинета объяснил, что так можно избежать голосования по электронной почте из-за коронавирусной эпидемии.

"С международным голосованием по почте (не дистанционным голосованием, что хорошо), результаты 2020 года станут самыми неточными и мошенническими в истории выборов. Это будет самым большим позором для США. Не отложить ли выборы, пока люди не смогут голосовать должным образом, надежно и безопасно для себя?", – написал Трамп.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???