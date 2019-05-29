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Император предвидел события на Украине

Александр II. Фото: commons.wikimedia.org
Эмский указ отодвинул сроки "самостийности"

Отдаление Украины от России и то, что происходит сейчас в Крыму, – отголоски событий, которые происходили несколько веков назад. Конечно, США повлияли на формирование "западенческих" настроений на Украине, однако база была заложена намного раньше.

Украинская мова как таковая распространилась только в ХХ в., однако существовала она к тому времени уже очень давно, просто в Российской империи всячески препятствовали ее распространению. В Санкт-Петербурге опасались, что Малороссия, как называли тогда Украину, взбунтуется против царя и выйдет из состава империи. Собственно, так потом и произошло – после революции Украина стала независимой, пока большевики не вернули потерянные Россией земли.

Сегодняшних украинцев часто критикуют за национализм, притеснение русского. Отчасти это обида столетней давности. В немецком городе Бад-Эмс 30 мая 1876 г. император Александр II подписал Эмский указ, направленный против "малорусского языка", который быстро распространялся по территории Украины. Киевских просветителей обвинили в планах создания "вольной Украины с гетьманом во главе, что, в общем, было недалеко от правды.

Итак, Эмским указом запрещалось ввозить на территорию Российской империи без специального разрешения книги на украинском языке, издавать оригинальные произведения и делать переводы с иностранных языков, исключения делались лишь для "исторических документов и памятников", а также "произведений изящной словесности".

Нельзя было и ставить спектакли на украинском языке, печатать ноты с украинскими текстами и устраивать концерты, где пели на на "малорусском".

Запрещалось преподавать на украинском в начальных школах, за этим было приказано следить. В результате закрыли Юго-Западный отдел Российского географического общества в Киеве, газету "Киевский Телеграф" и уволили целый ряд профессоров в Киевском университете.

Фото: commons.wikimedia.org

В Санкт-Петербурге распорядились бороться с "украинофильскими тенденциями", неблагонадежных переводили на работу в великорусские губернии. Отчасти по этой причине в России и сейчас достаточно много людей с украинскими корнями.

Указ критиковали либералы, и в 1881 г. было утверждено дополнение. Разрешили печатать Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Панаса Мирного, а также ставить спектакли на украинском.

Эмский указ расценивают по-разному. Одни считают, что он сохранил Украину в составе Российской империи, пока к власти не пришли большевики. Другие полагают, что стало только хуже, и центр украинского движения переместился на Западную Украину, которая находилась тогда в составе Австро-Венгрии. И, если бы не было указа, националистов было бы меньше.

Александр ИЛЬИН
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