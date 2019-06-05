Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия даст вторую жизнь гигантской "Акуле"

Фото: flickr.com
Подлодку могут вооружить крылатыми ракетами, но цена вопроса не обрадует военных

Гроза США – самая большая в мире субмарина размером с многоэтажный дом – может вернуться в Мировой океан. Накануне вице-адмирал Олег Бурцев сделал достаточно сенсационное заявление: в интервью ТАСС он сказал, что Россия может взять две списанные подлодки проекта 941 и модернизировать их под крылатые ракеты. А взять их может "Акула" – целых 200 штук.

Похожие монстры есть у США – это четыре субмарины "Огайо", вооруженные 154 "Томагавками". У китайцев есть эсминцы проекта 055, которые несут по 112 крылатых ракет.

Россия может похвастаться фрегатами проекта 22350 с 16 "Калибрами", которых в перспективе станет 24. "Варшавянки" с четырьмя "Калибрами" не в счет. Этого явно недостаточно, чтобы конкурировать с США и Китаем. Поэтому гигантские "Акулы" могли бы стать отличным козырем в борьбе за господство в Мировом океане.

Но у того же The National Interest большие сомнения, что России удастся воскресить самые дорогие в мире атомные подлодки. Просто не получится произвести количество титана, необходимое для данного проекта.

На заводах СССР изготовили не менее пяти корпусов из сверхдорогого титана, чтобы "Акула" была устойчивой и прочной. Планировалось, что лодка будет скрываться подо льдами Северного Ледовитого океана под прикрытием кораблей ВМФ СССР. И в то время, когда стало бы ясно, что началась ядерная война, она должна была всплыть даже сквозь лед и послать 20 Р-39 на США и базы НАТО в Европе. При этом каждая ракета обладала десятью боеголовками мощностью 100 килотонн.

Фото: commons.wikimedia.org

Как известно, на данный момент функционирует только одна "Акула" – "Дмитрий Донской", – которую периодически используют для ракетных испытаний, например, на ней тестировали "Булаву" для "Бореев".

Три лодки, а также еще одну недостроенную отдали на металлолом – утилизация на 80% финансировалась США и Канадой.

Модернизировать под крылатые ракеты предполагается ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь", которые с 2006-го и 2004 г. соответственно ржавеют в Северодвинске, и их никак не утилизируют, видимо, потому что жалко. Лодки, действительно уникальные. Их хотели даже использовать для грузовых целей, однако позже идея с крылатыми ракетами стала основной. Ведь "Акулы" с гиперзвуковыми "Цирконами", действительно, звучит зловеще.

Фото: commons.wikimedia.org

По мнению военного аналитика Питера Коэтса, который специализируется на подводных лодках, России при осуществлении этого амбициозного плана, придется менять стальную оболочку и внутренние титановые корпуса субмарины.

Кроме того, необходимо модернизировать боевые системы и датчики, а также переделывать пусковые установки, которые предназначены для Р-39. Полной замене подлежат 30-летние ядерные реакторы "Акул". Наконец, сами крылатые ракеты очень дорогие, и сосредоточение 200 штук на одной субмарине, возможно, не лучшее решение, хотя на том же американском эсминце "Замволт" их 100.

В любом случае, было бы дешевле построить два новых "Борея", чем браться за такую авантюрную идею. Тем более, что Россия реализует подобный проект с "Антеями", которых предполагается вооружить 72 ракетами "Калибр" или "Оникс".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Киеву дали шанс вернуть Крым

Идею подкинули в Москве

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей