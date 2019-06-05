Россия даст вторую жизнь гигантской "Акуле"

Подлодку могут вооружить крылатыми ракетами, но цена вопроса не обрадует военных

Гроза США – самая большая в мире субмарина размером с многоэтажный дом – может вернуться в Мировой океан. Накануне вице-адмирал Олег Бурцев сделал достаточно сенсационное заявление: в интервью ТАСС он сказал, что Россия может взять две списанные подлодки проекта 941 и модернизировать их под крылатые ракеты. А взять их может "Акула" – целых 200 штук.

Похожие монстры есть у США – это четыре субмарины "Огайо", вооруженные 154 "Томагавками". У китайцев есть эсминцы проекта 055, которые несут по 112 крылатых ракет.

Россия может похвастаться фрегатами проекта 22350 с 16 "Калибрами", которых в перспективе станет 24. "Варшавянки" с четырьмя "Калибрами" не в счет. Этого явно недостаточно, чтобы конкурировать с США и Китаем. Поэтому гигантские "Акулы" могли бы стать отличным козырем в борьбе за господство в Мировом океане.

Но у того же The National Interest большие сомнения, что России удастся воскресить самые дорогие в мире атомные подлодки. Просто не получится произвести количество титана, необходимое для данного проекта.

На заводах СССР изготовили не менее пяти корпусов из сверхдорогого титана, чтобы "Акула" была устойчивой и прочной. Планировалось, что лодка будет скрываться подо льдами Северного Ледовитого океана под прикрытием кораблей ВМФ СССР. И в то время, когда стало бы ясно, что началась ядерная война, она должна была всплыть даже сквозь лед и послать 20 Р-39 на США и базы НАТО в Европе. При этом каждая ракета обладала десятью боеголовками мощностью 100 килотонн.

Как известно, на данный момент функционирует только одна "Акула" – "Дмитрий Донской", – которую периодически используют для ракетных испытаний, например, на ней тестировали "Булаву" для "Бореев".



Три лодки, а также еще одну недостроенную отдали на металлолом – утилизация на 80% финансировалась США и Канадой.

Модернизировать под крылатые ракеты предполагается ТК-17 "Архангельск" и ТК-20 "Северсталь", которые с 2006-го и 2004 г. соответственно ржавеют в Северодвинске, и их никак не утилизируют, видимо, потому что жалко. Лодки, действительно уникальные. Их хотели даже использовать для грузовых целей, однако позже идея с крылатыми ракетами стала основной. Ведь "Акулы" с гиперзвуковыми "Цирконами", действительно, звучит зловеще.

По мнению военного аналитика Питера Коэтса, который специализируется на подводных лодках, России при осуществлении этого амбициозного плана, придется менять стальную оболочку и внутренние титановые корпуса субмарины.

Кроме того, необходимо модернизировать боевые системы и датчики, а также переделывать пусковые установки, которые предназначены для Р-39. Полной замене подлежат 30-летние ядерные реакторы "Акул". Наконец, сами крылатые ракеты очень дорогие, и сосредоточение 200 штук на одной субмарине, возможно, не лучшее решение, хотя на том же американском эсминце "Замволт" их 100.



В любом случае, было бы дешевле построить два новых "Борея", чем браться за такую авантюрную идею. Тем более, что Россия реализует подобный проект с "Антеями", которых предполагается вооружить 72 ракетами "Калибр" или "Оникс".