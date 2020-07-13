Точно в цель: один F-15 подстрелил другой

Точно в цель: один F-15 подстрелил другой
Фото: commons.wikimedia.org/Tech. Sgt. Ben Bloker, U.S. Air Force
Летчик "порадовал" коллегу ракетой Sidewinder

Военные периодически выкладывают видео, на которых истребители и штурмовики эффектно запускают боевые ракеты. Чаще всего на учениях используют неуправляемые ракеты, так как умные боеприпасы с инфракрасной или активной радиолокационной головкой самонаведения, вроде AIM-120, запускать просто небезопасно: они устремятся к цели, которой может оказаться, например, свой же товарищ-летчик.

Подобный инцидент произошел 19 марта 1990 года недалеко от базы ВВС США Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Пилоты отрабатывали элементы воздушного боя на F-15, как вдруг один из них "непреднамеренно" выпустил ракету Sidewinder. Ближайшим оказался подполковник Джимми Л. Харрис. Горе-пилот успел предупредить бедолагу, но, как тот не пытался увернуться, ракета для ближнего боя все же угодила ему в хвост, хотя разрушения могли быть намного серьезнее.

Опытный Харрис решил не катапультироваться и сажать самолет, что ему и удалось. Как видно на фото, которое опубликовал Fighter Jets World, ракета прошила по касательной левый двигатель, который скорее всего, отказал после попадания, и летчик сажал машину на одном правом.

Позже виновным признали персонал, отвечающий за вооружение истребителя, едва не уничтожившего другой F-15. Выяснилось, что на него подвесили как учебные, так и боевые ракеты.

Похожая история, по данным СМИ, в 2017 году произошла с российскими МиГ-31, когда один перехватчик сбил другой по ошибке ракетой  Р-33. Инцидент произошел 26 апреля в районе полигона Телемба в Еравнинском районе республики Бурятия. В Минобороны официально эту версию не подтвердили.

Александр ИЛЬИН

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