Эскадренный ракетный миноносец USS Porter из Америки был отправлен в Черное море для участия в учениях с Украиной. Как сообщили эксперты, планируется, что в этом мероприятии примут участие больше двух тысяч военных из десяти стран мира.

Многонациональные учения под названием "Морской бриз-2020" для Америки стали способом выразить их решительность в том, чтобы обеспечить Европе безопасность. Об этом ранее написали в "Твиттере" шестого флота военно-морской силы Соединенных Штатов Америки.

USS Porter is enroute to the #BlackSea to participate in @ExSeaBreeze. Story at link below. #ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze2020 #СіБриз2020https://t.co/B24YD2KQgf