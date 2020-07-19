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Эскадренный ракетный миноносец USS Porter из Америки был отправлен в Черное море для участия в учениях с Украиной. Как сообщили эксперты, планируется, что в этом мероприятии примут участие больше двух тысяч военных из десяти стран мира.
Многонациональные учения под названием "Морской бриз-2020" для Америки стали способом выразить их решительность в том, чтобы обеспечить Европе безопасность. Об этом ранее написали в "Твиттере" шестого флота военно-морской силы Соединенных Штатов Америки.
USS Porter is enroute to the #BlackSea to participate in @ExSeaBreeze. Story at link below. #ExerciseSeaBreeze #SeaBreeze2020 #СіБриз2020https://t.co/B24YD2KQgf— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) July 19, 2020
Специалисты пресс-службы также дали пояснение. В этих учениях, помимо них и Украины, будут участвовать 19 самолетов и 27 кораблей и военные из Греции, Италии, Болгарии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Бельгии, Грузии, пишет "Федеральное агентство новостей".Так основная цель проводимых мероприятий – это улучшение боевой подготовки и отработка объединенной тактики для реализации совместных операций на территории Черного моря.
Напомним, ранее власти России сообщали, что наши эсминцы хотят оснастить "Цирконами" и "Колибрами". Для нужд Министерства обороны планируют выпустить шесть эскадренных миноносцев.
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