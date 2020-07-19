В акватории пройдут совместные учения Вашингтона и Киева

Эскадренный ракетный миноносец USS Porter из Америки был отправлен в Черное море для участия в учениях с Украиной. Как сообщили эксперты, планируется, что в этом мероприятии примут участие больше двух тысяч военных из десяти стран мира.

Многонациональные учения под названием "Морской бриз-2020" для Америки стали способом выразить их решительность в том, чтобы обеспечить Европе безопасность. Об этом ранее написали в "Твиттере" шестого флота военно-морской силы Соединенных Штатов Америки.

Специалисты пресс-службы также дали пояснение. В этих учениях, помимо них и Украины, будут участвовать 19 самолетов и 27 кораблей и военные из Греции, Италии, Болгарии, Франции, Испании, Турции, Румынии, Бельгии, Грузии, пишет "Федеральное агентство новостей".Так основная цель проводимых мероприятий – это улучшение боевой подготовки и отработка объединенной тактики для реализации совместных операций на территории Черного моря.

Напомним, ранее власти России сообщали, что наши эсминцы хотят оснастить "Цирконами" и "Колибрами". Для нужд Министерства обороны планируют выпустить шесть эскадренных миноносцев.