Сон помогает не заразиться инфекцией

Ночной отдых способствует формированию иммунитета. Именно поэтому он так важен в период распространения COVID-19. Об этом заявил в эфире радиостанции Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александр Пучков.

Он уточнил, что спать стоит не менее восьми часов в день. Отдыхать важно в помещении, где темно, тихо и прохладно, информирует телеканал "360".

Слова коллеги для НСН подтвердил председатель правления Национального сомнологического общества, доктор биологических наук Владимир Ковальзон. Он уточнил, что на карантине важно не только выключать будильник, но и выработать режим сна – ложиться и вставать в одно и то же время.

Ранее "Утро" писало о салате, который укрепит иммунитет во время пандемии коронавируса.