Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Не хуже имбиря: назван новый действенный способ борьбы с COVID-19

продолжениеЗапад сохранит все антироссийские санкции в условиях пандемии
Сон помогает не заразиться инфекцией

Ночной отдых способствует формированию иммунитета. Именно поэтому он так важен в период распространения COVID-19. Об этом заявил в эфире радиостанции Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александр Пучков. 

Он уточнил, что спать стоит не менее восьми часов в день. Отдыхать важно в помещении, где темно, тихо и прохладно, информирует телеканал "360"

Слова коллеги для НСН подтвердил председатель правления Национального сомнологического общества, доктор биологических наук Владимир Ковальзон. Он уточнил, что на карантине важно не только выключать будильник, но и выработать режим сна – ложиться и вставать в одно и то же время. 

Ранее "Утро" писало о салате, который укрепит иммунитет во время пандемии коронавируса.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Приметы на 6 апреля: чего ждать в канун Благовещения

В этот день нельзя думать о деньгах и приглашать гостей

Кремль предупредил россиян о новой напасти

Власти ждут, что последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей