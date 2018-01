Названа причина долголетия женщин

Здоровье сильного пола быстрее разрушается с годами

Женщины живут дольше мужчин из-за биологических особенностей организма. К такому выводу пришла группа исследователей из Германии и Дании. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые изучили показатели продолжительности жизни обоих полов в периоды работорговли на острове Тринидад (1498-1807 гг.), во времена голода в Ирландии, Швеции и на Украине, а также в течение вспышки эпидемии кори в Исландии.

Оказалось, что во все исторические периоды женщины жили дольше. До пандемии кори оба пола доживали примерно до 38 лет, но уже во времена голода этот показатель изменился. Средняя продолжительность жизни мужчин составляла всего 18 лет, тогда как у противоположного пола 22 года.

На вопрос о причинах такого различия ученые пока не ответили. Однако отметили, что, возможно, вызвано это биологическими факторами. Эксперты предположили, что роль в долголетии играют гормоны. При этом активная выработка тестостерона у сильного пола нарушает работу иммунной системы, что приводит к смертельным заболеваниям. А гормон эстроген, вырабатывающийся у женщин, наоборот, укрепляет организм и обладает противовоспалительным эффектом.