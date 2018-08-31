Откуда не ждали: на планету надвигается катастрофа

Человечеству грозит смерть из-за насекомых

В США снова бьют тревогу из-за глобального потепления климата. Но угрозу для человечества представляют не только участившиеся катастрофические погодные явления, такие как ураганы и наводнения. Ученые Университета Вашингтона в Сиэтле опубликовали исследование, которое доказывает, что людям на Земле скоро нечего будет есть. Поскольку выращиваемые на полях продукты будут на корню поедать насекомые.

Как утверждают ученые, увеличение среднегодовой температуры воздуха приводит к ускорению метаболизма членистоногих. Соответственно, они будут больше есть и активнее размножаться. В итоге нагревание воздуха дополнительно всего на 1°С приведет к потерям урожая риса, кукурузы и пшеницы примерно на 10-25% в год. Плюс 2°С обернется сокращением сборов аграриев на 213 млн т зерна ежегодно, сообщается на EurekAlert!.

Хуже всего ситуация будет обстоять с рисом, поскольку его выращивают в теплых влажных условиях, где насекомые чувствуют себя особенно комфортно уже сейчас.

Напомним, США вышли из Парижского соглашения по климату летом 2017 года. При этом именно Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции по насыщению атмосферы вредными парниковыми газами.