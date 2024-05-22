Один элемент в интерьере заставил котика сойти с ума – видео

Один элемент в интерьере заставил котика сойти с ума – видео
Фото: www.unsplash.com
Хвостатый был крайне озадачен

Появление дома пушистого любимца всегда создает особую атмосферу. Коты и собаки регулярно выделывают различные штуки, которые потом еще долго можно обсуждать в кругу близких людей. Многие хозяева приноровились записывать выходки своих животных на видео, это позволяет увековечить необычное поведение любимых животных.

Яркой звездой социальных сетей стал котик, который буквально очумел от появления в доме нового элемента интерьера. Заботливые хозяева повесили в свободном пространстве небольшой гамак, который стал излюбленным местом усатого для развлечений.

Владельцы животного выложили целую подборку с видео, на которых резвится их любимый кот. Пушистый то пытается запрыгнуть в гамак, то вертится вокруг него, то хочет разорвать его в клочья. В конце концов, котик понял, что самое лучшее – с комфортом расположиться в качающейся ткани и хорошенько отдохнуть.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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