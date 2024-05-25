Медитация для начинающих: простые техники для уменьшения стресса

Всего выделяют пять различных техник

Регулярные медитативные занятия тренируют навыка глубокого расслабления, помогают противостоять внешним раздражителям, снижая их негативное влияние на психику. Это комплексная практика для достижения гармонии тела, ума и души. Тем, кто только начинает знакомиться с ней, рекомендуется освоить элементарные упражнения для снятия напряжения. О том, как действует медитация и почему она так эффективна, рассказывает Перукуа — австралийская певица в жанре World Music, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин.

Виды медитации

Существует множество различных медитативных техник, которые можно классифицировать следующим образом:

1. Медитации осознанности: сосредоточенность на дыхании и на звуках, переосмысление привычного поведения.

2. Концентрация на выбранном объекте, медитации с использованием мантр, созерцание пространства.

3. Динамические практики: осознанное движение, танцевальные занятия.

4. Медитации на визуализации, самопознание, самоисследование.

5. Духовные и молитвенные техники, практики благодарности.

Медитация с точки зрения науки

Все эти разнообразные подходы имеют общую цель – обрести душевное равновесие, внутренний покой, осознанность, раскрыть свой предельный потенциал, жить в состоянии умиротворения и гармонии. Если вы решили заняться древней техникой медитации, следует узнать, как это работает.

Были проведены серьезные научные и медицинские исследования на данную тему. Они доказали, что медитация, особенно упражнения со звуком и дыханием, запускают мощные оздоровительные процессы и увеличивают содержание оксида азота в крови. Дефицит этого газа может вызвать проблемы с сосудами и гормональные нарушения. Оксид азота улучшает настроение, обеспечивает насыщение тканей кислородом, уменьшает нервное напряжение и риск образования тромбов. На этом механизме основана волшебная сила медитации и ее многочисленные положительные эффекты:

снижение стресса, тревоги и депрессии;

гармонизация ума, стимуляция работы мозга;

улучшение концентрации, осознанности, способности удерживать внимание в моменте;

регуляция артериального давления и сердечного ритма, нормализация уровня кортизола;

облегчение симптомов бессонницы и хронической боли, укрепление иммунитета;

обеспечение ментального спокойствия, стабилизация эмоций.

Простая медитация для начинающих

Освоение практики рекомендуется начинать с коротких ежедневных сессий. Со временем можно увеличить продолжительность сеансов в зависимости от самочувствия. Попробуйте провести самостоятельное занятие со звуковыми и дыхательными элементами.

Упражнение 1

Для большего эффекта используйте долгий и глубокий звук "Хууу".

1. Сделайте три ровных вдоха и выдоха, почувствуйте, как живот поднимается на вдохе и опускается на выдохе.

2. Поместите левую ладонь ниже пупка, а правую положите сверху. Во время вдоха руки должны выталкиваются вперед. При этом надо звонко произнести звук "Хууу" и ощутить под ладонями внутреннюю вибрацию тела.

3. Повторяйте упражнение с голосом в течение 2-3 минут, и тогда напряжение отступит. Такая медитация со звуком и дыханием – самый эффективный прием для выхода из круговорота тревожных мыслей.

Упражнение 2

Теперь нужно усложнить задачу, подключив дыхательную систему и сердце.

1. Левую руку положите на низ живота, а правую — в центр грудной клетки.

2. Сделайте глубокий вдох, проследите за движением ладоней вперед и назад. Затем несколько раз спокойно вдохните и выдохните со звуком "Хааа". Вы почувствуете вибрацию в области груди, которая расслабит мышцы, связки и фасцию, нормализует работу сердца и легких.

3. Подышите таким образом пару минут, и вы получите приятную легкость во всем теле.

Упражнение 3

Сейчас надо задействовать полость рта и внимательно следить за ощущениями внутри головы.

1. Глубоко вдохните через низ живота, а затем выдохните и произнесите звук "Мммм". Рот при этом необходимо держать расслабленным, но закрытым.

2. Попробуйте немного пошевелить губами и языком, совершая жевательные движения.

3. В результате вы почувствуете, как звуковые колебания перемещаются в черепную коробку и перекатываются там как небольшой мячик.

Таким простым способом можно нормализовать состояние сердца, легких и головного мозга, и это намного эффективнее других техник расслабления. Всего через 5-10 минут тревога отступит, поднимется настроение, появятся новые силы. Постепенно привыкнув к ежедневным медитативным занятиям, вы значительно укрепите свой организм и избавитесь от стресса. При правильном подходе результаты будут просто потрясающими! Медитация поможет вам быстро восстановить душевное равновесие, стабилизировать эмоции и повысить качество жизни.