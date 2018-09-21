На детский сад в Нью-Йорке напал неизвестный с ножом

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Пять человек, из которых трое детей, пострадали во время нападения на детский сад в одном из районов Нью-Йорка, Квинсе, сообщает NBC News.
Все травмы неопасны для жизни. Возраст двух девочек и мальчика, которым уже оказана необходимая медицинская помощь, устанавливается.
По информации издания, задержана руководитель учреждения, пишет телеканал "360", уточняя, что о других обстоятельствах пока неизвестно.
JUST IN: Multiple people, possibly children, have been injured in either a stabbing or a slashing incident at a Queens daycare, police say. https://t.co/KoWwdlX7kn - @NBCNewYork— NBC News (@NBCNews) 21 сентября 2018 г.
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