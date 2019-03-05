Стали известны подробности воздушной дуэли

Воздушный бой между "винтажным", как говорят на Западе, истребителем МиГ-21 и современным F-16 вызвал огромный резонанс среди военных экспертов и журналистов. Большинство из них недоумевает, как "советский старичок" смог сбить один из лучших в мире истребителей четвертого поколения. По данным СМИ, сбитый F-16 был модификации Block 52D – самолет поставили Пакистану США в 2005 году.

Маршал авиации Бирендра Сингх Дханоа на вопрос журналистов, почему в бой пошли МиГ-21, ответил скорее риторически: "Ну они же есть у нас на вооружении, почему же их не использовать?".

Кроме того, что МиГ-21 – сама по себе уникальная машина, обладающая хорошей скоростью и маневренностью, есть еще несколько секретов, почему такой исход боя стал возможным. В 90-х годах Индия модернизировала свои МиГ-21 до модификации "Бизон". Истребитель получил новую западную авионику, радар, приемник и новую систему вооружения. По словам Дханоа, у МиГ-21 лучшая система вооружения и лучшие ракеты класса "воздух-воздух".

Маршал индийских ВВС имел в виду МиГ-21-93, которые модернизировались специально для Нью-Дели. Изначальную программу разработал РСК "МиГ" вместе с Нижегородским авиационным заводом "Сокол" и НИИР "Фазотрон", в основном, она коснулась вооружения и РЛС. Истребитель получил БРЛС "Копье".

А затем уже сами индийцы провели модернизацию 125 машин, первая из которых совершила полет в 1998 году. Теперь уже факт уничтожения F-16 не выглядит настолько фантастическим, не правда ли?

МиГ-21 может взять под крыло относительно современные российские ракеты РВВ-АЕ или Р-77, Р-27 и Р-73. Кроме того, есть возможность вооружить машину французскими Magic 2 и израильскими Python III.

Другой причиной, по которой индийское командование отправило в бой "стариков", журнал the National Interest считает количество МиГ-21 в составе ВВС Индии. Их больше всего – 244, не считая 84 МиГ-27, которые не намного младше "двадцать первых". СССР продал Индии колоссальное количество МиГ-21 – 874. Из них около 490 потерпели крушение, порядка 200 пилотов погибли.



Индийцы используют и Су-30, закупленные у России, они также поднимались в воздух в то утро. Но отличились почему-то старые МиГи.

На данный момент Индия рассматривает покупку 115 новых истребителей. На контракт претендуют практически все мировые лидеры-производители истребителей. Россия предлагает МиГ-35, Су-35С и модернизированные Су-30СМ.