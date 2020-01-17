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Индийцы исполнили на российском Т-72 отчаянный трюк

Индийцы исполнили на российском Т-72 отчаянный трюк
Фото: commons.wikimedia.org
Машина едва не опрокинула трибуну

Индийцы продолжают "насиловать" танки российского производства, ничего не жалея для шоу. Российские зрители еще помнят, как три года назад индийские механики загнали свои Т-90С на танковом биатлоне в Алабино.

А недавно в честь Дня армии индийцы решили поднять на дыбы Т-72М1. Под оглушительный рев трибун танк едва на заехал на трибуну, остановившись буквально в нескольких метрах. Видео опубликовал пользователь Harry Boon в Twitter.

Т-72М1 – это экспортная версия советский образца 1982 года. От предыдущей модели Т-72М машина отличается 16-миллиметровым броневым листом на верхней лобовой детали корпуса, а также комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя. Российская версия этого танка – Т-72А, которых, к слову, хранится в войсках РФ немало.

У Индии около 2 тыс. Т-72М1, но основную ставку Нью-Дели делает на более современные Т-90С, также российского производства.

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Боевая машина поддержки танков "Терминатор". Фото: wikipedia.org БМП-3. Фото: wikipedia.org БМД-1. Фото: wikipedia.org
БМД-4М. Фото: wikipedia.org БТР-80. Фото: wikipedia.org БТР-82. Фото: wikipedia.org Т-90. Фото: wikipedia.org +1
Александр ИЛЬИН

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