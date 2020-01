Индийцы продолжают "насиловать" танки российского производства, ничего не жалея для шоу. Российские зрители еще помнят, как три года назад индийские механики загнали свои Т-90С на танковом биатлоне в Алабино.

А недавно в честь Дня армии индийцы решили поднять на дыбы Т-72М1. Под оглушительный рев трибун танк едва на заехал на трибуну, остановившись буквально в нескольких метрах. Видео опубликовал пользователь Harry Boon в Twitter.

" I said turn left Rajiv ' ..the other left..🙃🙈🙊

Indian T-72 demo 🙈😱 pic.twitter.com/BM52nNH4yD