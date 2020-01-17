Машина едва не опрокинула трибуну

Индийцы продолжают "насиловать" танки российского производства, ничего не жалея для шоу. Российские зрители еще помнят, как три года назад индийские механики загнали свои Т-90С на танковом биатлоне в Алабино.

А недавно в честь Дня армии индийцы решили поднять на дыбы Т-72М1. Под оглушительный рев трибун танк едва на заехал на трибуну, остановившись буквально в нескольких метрах. Видео опубликовал пользователь Harry Boon в Twitter.

" I said turn left Rajiv ' ..the other left..🙃🙈🙊

Indian T-72 demo 🙈😱 pic.twitter.com/BM52nNH4yD — Harry Boone (@towersight) 16 января 2020 г.

Т-72М1 – это экспортная версия советский образца 1982 года. От предыдущей модели Т-72М машина отличается 16-миллиметровым броневым листом на верхней лобовой детали корпуса, а также комбинированной броней башни с песчаными стержнями в качестве наполнителя. Российская версия этого танка – Т-72А, которых, к слову, хранится в войсках РФ немало.

У Индии около 2 тыс. Т-72М1, но основную ставку Нью-Дели делает на более современные Т-90С, также российского производства.