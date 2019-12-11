Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Грипп или не грипп, вот в чем вопрос. Когда есть сомнения относительно диагноза, то самый верный способ – прислушаться к себе.
На болезнь, которую медики не советую переносить на ногах, укажут, в том числе, необычные симптомы, например, давление в ушах, пишет The Sun. Его частенько приписывают к побочным эффектам, которое развивается отечность в носу блокирует среднюю часть внутреннего уха.
Также о гриппе могут предупреждать головная боль, а также в глазах, верхней части лба, скулах и зубах. Верные спутники простуды – озноб, жар и потливость, особенно в подмышечных впадинах. Срочно бежать к врачу необходимо, если высокая температура сопровождается пятнами на миндалинах, которые служат симптомами острого фарингита.
Мышечную боль при гриппе можно снизить обильным питьем. К нему стоит добавить отдых, если недуг сопровождается диареей и тошнотой. Кроме того, на него укажет также кашель – и не обязательно влажный.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Компенсации, полученной осенью, Варшаве оказалось мало