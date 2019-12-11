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Пятна и давление в ушах скрывают грипп

Пятна и давление в ушах скрывают грипп
Фото: www.globallookpress.com
Необычные признаки помогут избежать серьезных осложнений

Грипп или не грипп, вот в чем вопрос. Когда есть сомнения относительно диагноза, то самый верный способ – прислушаться к себе. 

На болезнь, которую медики не советую переносить на ногах, укажут, в том числе, необычные симптомы, например, давление в ушах, пишет The Sun. Его частенько приписывают к побочным эффектам, которое развивается отечность в носу блокирует среднюю часть внутреннего уха.

Также о гриппе могут предупреждать головная боль, а также в глазах, верхней части лба, скулах и зубах. Верные спутники простуды – озноб, жар и потливость, особенно в подмышечных впадинах. Срочно бежать к врачу необходимо, если высокая температура сопровождается пятнами на миндалинах, которые служат симптомами острого фарингита.  

Мышечную боль при гриппе можно снизить обильным питьем. К нему стоит добавить отдых, если недуг сопровождается диареей и тошнотой. Кроме того, на него укажет также кашель – и не обязательно влажный. 

Ксения АНДРЕЕВА

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