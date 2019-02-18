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Названы опасные для жизни продукты

Фото: www.globallookpress.com
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Употребление вредной еды приводит с серьезным последствиям

Ученые Парижского университета, выяснили, что продукты с высокой степенью обработки повышают риск ранней смерти. Результаты исследования были опубликованы 11 февраля на JAMA Internal Medicine.

В эксперименте принимали участие 40 тысяч людей в возрасте 40 лет. На протяжении 7 лет ученые наблюдали за их питанием. Около 30% дневного рациона испытуемых составляли продукты с высокой степенью переработки. Выяснилось, что увеличение их потребления на 10%, повышает риск смерти на 14%. 

Проведенный эксперимент не доказывает, что еда становится причиной преждевременной смерти. Но мороженное, энергетические батончики, печенье, сосиски и фастфуд содержат большое количество сахара, жиров и других вредных веществ. Поэтому вызывают ожирение, заболевания сердца и рак. 


Анастасия КАРПЫШЕВА
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