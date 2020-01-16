Вредно спать и слишком много, и слишком мало

Китайские ученые пришли к выводу, что люди, мучающиеся бессонницей, на 27% чаще страдают от когнитивных расстройств, чем те, кто спит нормально. Кроме того, у таких людей на 25% повышается вероятность заболеть деменцией в пожилом возрасте.

Если правильно организовать режим сна, это послужит отличной профилактикой старческого слабоумия, объяснил таблоиду Daily Mail доктор Вей Су (Wei Xu) из университета Циндао. Ученый считает, что связь между бессонницей и угасанием умственных способностей может объясняться несколькими причинами.

Возможно, недостаток сна провоцирует воспалительные процессы в центральной нервной системе, в том числе, в головном и спинном мозге. Недосып также может приводить к тому, что в мозг поступает меньше кислорода. Кроме того, недостаточный отдых приводит к неэффективному функционированию клеток мозга: метаболизм в этом органе ухудшается, клетки перестают восстанавливаться, и умственные способности угасают.

Продолжительность сна также имеет важное значение для нормальной жизни. Было установлено,что наименьший риск деменции у тех, кто спит шесть – восемь часов. Тем же, кто проводит в постели меньше четырех часов или больше десяти, грозит ментальное расстройство.

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