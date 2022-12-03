Готовы нанести удар: Минобороны РФ послало США военное предупреждение

Готовы нанести удар: Минобороны РФ послало США военное предупреждение
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Военные намерены всеми силами охранять Севморпуть

Отсутствие завершенной законодательной базы в международном правовом поле по поводу владения приарктическими странами шельфными ресурсами Арктики ставит Минобороны в особое положение – ведомство решило разработать собственный план противодействия провокациям со стороны США, которые могут посягнуть на регион. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале министерства "Военная мысль". 

Военные не исключают, что государства, которые будут заинтересованы в арктических ресурсах, могут предпринять меры для лишения России прав на регион. К примеру, прибегнуть к умышленному загрязнению морской среды, сбрасывая нефтепродукты или опасные химвещества российского производства в воду. Также вероятен проход кораблей США по всей акватории Северного морского пути, сопровождающися маневрами в непосредственной близости от кораблей ВМС РФ. 

В качестве ответа Минобороны вместе с ФСБ разработали план, который включает в себя наращивание средств разведки и поражения на архипелаге, увеличение интенсивности разведполетов. В ведомстве заявили, что будут следить за американскими военными кораблями и выполнять "практические действия силами и средствами для отказа от несанкционированного прохода проливных зон в акватории Северного морского пути".

Источник: Военная мысль ✓ Надежный источник
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