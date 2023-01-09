Как вернуться в нормальный режим после праздников: советы психолога

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Долгие январские выходные могут нарушить привычный образ жизни – возвращаться к рутинным делам может быть крайне тяжело. Часто у людей после новогодних праздников появляются проблемы со скоростью мышления, запоминанием и становится трудно влиться в монотонную деятельность. Психолог Станислав Самбурский рассказал, что нужно делать, чтобы вернуться к прежнему распорядку после долгого отдыха.
Он утверждает, что лучше всего стимулируют мозговую активность спорт, секс, видеоигры и изучение иностранных языков. Такая деятельность помогает людям стать более внимательными, у них повышается скорость реакции, объем зрительной памяти, уровень концентрации.
"Мозг важно напрягать каждый день: читать, разгадывать кроссворды, заниматься спортом, получать новую информацию. Так мы заставим работать его с новой силой", – отметил специалист.
Самые простые варианты мозговой активности – это прослушивание новой музыки, прогулки по непривычным маршрутам.
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