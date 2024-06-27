НОСТРОЙ поддержал изменения в законе об объектах культурного наследия

НОСТРОЙ поддержал изменения в законе об объектах культурного наследия
Фото: АГН "Москва"
Новые нормы помогут сократить издержки собственников и застройщиков

Экспертный совет Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) вынес положительное заключение о необходимости внести правки в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". По их мнению, новые предложения привнесут положительные изменения в законодательство, что позволит снять лишние барьеры при проведении строительных работ.

Сейчас положено проводить историко-культурную экспертизу при начале любых действий на соответствующем участке. Это касается даже газификации и рытья колодца. Поправки предполагают, что изначально специалисты будут определять участки, для которых не потребуется делать исследование.

По словам экспертов, в текущее время многие требования дублируют ограничения использования земельных участков и земель на территориях охраняемыми другими законами. 

Из-за отсутствия современной нормативно-правовой базы эффективность работы по госохране и сохранению объектов культурного наследия существенно снижается. На этом фоне появляется избыточная финансовая нагрузка, а также временная, которая затрагивает хозяйствующие субъекты всех форм собственности при реализации инвестиционной и иной деятельности.

Новые нормы помогут сократить издержки собственников и застройщиков, а также объемы работ, которые выполняются специалистами формально.

Источник: НОСТРОЙ

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