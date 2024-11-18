В новые квартиры по программе реновации въехали 18 тысяч жителей САО

Переселить в округе предстоит еще почти 90 тысяч горожан

Более 18600 жителей Северного административного округа (САО) Москвы получили ключи от новых квартир по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

"Программа реновации на севере Москвы началась с Бескудниковского района. В ноябре 2018 года предложения новых квартир направили горожанам из семи старых домов на Селигерской улице, Бескудниковском бульваре, Дмитровском и Коровинском шоссе",

– напомнил Максим Гаман. С тех пор количество расселяемых зданий увеличилось до 85, а комфортное жилье в 40 новостройках за прошедшие шесть лет получили свыше 18,6 тысячи жителей САО.

Сейчас программу реновации реализуют в восьми районах Северного АО. Больше всего договоров заключили в Бескудниковском районе – там жилье получили свыше 6,6 тысячи человек. Для переезда город предоставил им 13 новостроек.

В Головинском районе необходимые документы оформили почти 3,5 тысячи москвичей. Их расселили в 10 новеньких многоэтажках неподалеку от прежнего места жительства.

В Дмитровском районе около 2,9 тысячи горожан переезжают из старых домов в шесть новостроек, возведенных по программе реновации.

Всего в САО изъявили желание стать участниками реновации и переехать в современные комфортабельные квартиры почти 109 тысяч москвичей, проживающих в 515 старых пятиэтажек и других ветхих, не отвечающих современным нормам жилых зданиях.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов и затрагивает около миллиона москвичей. В прошлом году в столице было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. В декабре 2023 года мэр города Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва является одним из лидеров среди российских регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос с трех миллионов до пяти – семи миллионов квадратных метров в год.