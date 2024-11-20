В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон

В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон
Фото: mos.ru пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы
Работы полностью завершены

В Москве реализуется масштабный проект по комплексному благоустройству. В порядок приводят сотни городских территорий: дворы, скверы, площадки у метро. Бывает, что обновление необходимо целому микрорайону. Так было с жилым микрорайоном Фили-Кунцево в районе Кунцево. Здесь работы пришлось разбить на два этапа. Зато теперь местные жители могут наслаждаться красотой и комфортом.

Работы по благоустройству в микрорайоне Фили-Кунцево начались в 2023 году. Сначала в порядок привели территории от 1-й Крылатской улицы до дома 22 (корпуса 2) на Рублевском шоссе. Здесь преобразились 12 детских и четыре спортивные площадки, все пешеходные маршруты и территория дошкольных корпусов школы № 1584.

Для юных жителей появились площадки для игр с дугообразными качалками, качелями, которые работают по принципу противовеса, а также качелями-гнездами. Кроме того, установили низкие горки, фигурные качалки, игровой комплекс с веревочными элементами.

Для взрослых жителей, стремящихся вести активный образ жизни, оборудовали спортивно-гимнастический комплекс со скалодромом, турниками, брусьями и боксерской грушей.

Для любителей спокойного отдыха создали прогулочную зону с качелями, скамейками и клумбами. По всей территории отремонтировали дорогу, установили около 300 энергоэффективных фонарей и разбили газон.

В 2024 году, на втором этапе комплексного благоустройства, обновили часть микрорайона от дома 22 (корпуса 2) на Рублевском шоссе до 2-й Крылатской улицы.

У дома 22 (корпуса 1) на Рублевском шоссе разместили детскую игровую зону. Здесь установили большую спиральную закрытую горку, игровой корабль, замок и самолет. На всей площадке появились балансиры и качели. Юные жители непременно с удовольствием будут играть в новой песочнице, прыгать на батутах и резвиться в малых игровых комплексах, а их родители – наблюдать за детьми на удобных скамейках, расставленных по периметру.

Для приятных прогулок по микрорайону обновили дорожки, поставили парковую мебель. Еще здесь появились столы для игры в шахматы. А сразу за детской площадкой разместили несколько спортивных зон с турниками, боксерскими грушами, уличными тренажерами и столом для игры в пинг-понг.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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