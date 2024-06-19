Кадровый голод в медицине: почему врачей катастрофически не хватает

Кадровый голод в медицине: почему врачей катастрофически не хватает
Фото: YouTube/"ТВ-3", проект "Врачи"
В марте 2024 года Минздрав РФ опубликовал неутешительную статистику: в стране наблюдается кадровый голод в медицине, не хватает 63 000 средних медицинских работников и 29 000 врачей. За весь 2023 год в сферу здравоохранения трудоустроились 94 683 врача, но и уволилось немало — 83 775 человек.

В "Лиге защиты врачей" говорят, что особый дефицит кадров наблюдается среди хирургов, анестезиологов и акушеров-гинекологов. Причина – страхи специалистов оказаться на скамье подсудимых, поскольку их чаще других судят за врачебные ошибки.

При этом потребность в медицинских услугах растёт. Граждане всё чаще стали обращать внимание на хронические заболевания, желая продлить периоды ремиссии. Также население России стареет, болезни проявляются чаще, а потому оно нуждается в повышенном внимании со стороны докторов.

В рамках социально-значимого общественного проекта "Частная медицина – это не про бизнес” команда "+7 ПРОДАКШНЗ" стала разбираться в вопросах кадрового голода в сфере медицины и попыталась найти ответ на вопрос, который так волнует всех россиян. 

Если разбирать ситуацию глубже, то окажется, что большинство россиян хотели бы, чтобы их дети и внуки получили медицинское образование и работали по специальности, о чем свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ 2022 года. Причем престиж профессии врача выше в малых населенных пунктах. Чем город больше, тем престижность профессии ниже. Молодые люди также полагают, что профессия врача — это статус и хороший заработок.

В то же время опытные врачи полагают, что текущее отношение к их профессии со стороны общества может отпугнуть молодых специалистов. Опрос профессионального сервиса "Справочник врача", проводившийся в конце 2023 года, показал, что 55% медицинских работников уверены в том, что граждане негативно к ним относятся.

Какие претензии предъявляются к врачам со стороны россиян чаще всего?

-  Безразличие докторов к пациентам, желание навредить им;

– Халатность и некомпетентность;

– Алчность, желание получить взятки, "проталкивать" препараты из определенных аптек, конкретных производителей для получения процента от продаж, "разводить" на дорогостоящее лечение;

– Грубость и хамство.

По мнению докторов, негативное отношение к ним формируется в том числе благодаря усилиям массмедиа. Чего только стоят кликбейтные прозвища, которые присваивают врачам "акулы пера": "руки-ножницы", "хирург-насильник", "силиконовый мясник". К тому же, практически полностью отсутствует правовая защита врачей от "пациентского экстремизма".

Сейчас во всех городах есть сильный дефицит абсолютно всех врачей. В хирургии кадровый голод крайне высокий в силу того, что данная специальность имеет очень высокие требования к кандидатам, также у этих специалистов колоссальная ответственность – считает владелец рекрутингового агентства "В кадре" Евгений Райков. Также не хватает главврачей и узконаправленных специалистов, таких как инфекционисты, кардиологи, неврологи.

Эксперт выделил несколько причин кадрового голода в российской медицине:

  1. Демография. Мало трудоспособного населения;
  2. Отток населения в связи с последними политическими событиями;
  3. Сложный порог входа в профессию врача любой специализации;
  4. Тяжелая работа докторов;

"Я думаю, на данный момент в медицине достаточное количество молодых специалистов, но их проблема зачастую в недостаточной компетенции и отсутствии сильных руководителей. Сейчас, в целом, тренд, что люди склонны менять профессии. Также считается нормой, что человек раз в 10 лет меняет свою профессию или направление деятельности. Поэтому такое часто можно встретить в медицине, это есть везде. Смена профессии чаще касается врачей, которые работают в госучреждениях. В частной медицине, в силу высокой зарплаты, врачи задерживаются чаще", – делится мнением Евгений Райков.

А исследования портала Superjob показывают, что в 2024 году интерес к медицинской деятельности у молодежи снизился: только 7% опрошенных собираются поступать на врачей. Хотя еще в 2023 году медицинская специальность была на втором месте по популярности у абитуриентов. Сейчас дети делают выбор в пользу IT, инженерии и педагогики.

В 2023 году министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что положительная динамика наблюдается по специальностям анестезиологов-реаниматологов, онкологов и участковых терапевтов. На конференции "Инструменты для развития кадрового потенциала в сфере здравоохранения", проходившей в 2023 году, говорилось, что самыми востребованными специальностями у студентов стали кардиология, хирургия и терапия. Меньше всего студенты хотят учиться на дерматовенерологов, врачей общей практики, физиотерапевтов и патологоанатомов.

Выводы

Давняя проблема медицины в России – это нехватка "массовых" специалистов: врачей общей практики, хирургов, медсестер/медбратьев. Острую нехватку кадров можно увидеть и в узких специализациях – от неврологов до кардиологов, и в руководящем звене – главврачей. Несмотря на то, что приток абитуриентов в медицинские образовательные учреждения довольно велик, многие молодые люди поступают по настоянию родителей. Упор на теорию и отсутствие качественной практики приводит к тому, что многим выпускникам приходится изучать азы своей профессии с нуля у старших коллег.

Повышенная ответственность наблюдается у хирургов, акушеров-гинекологов и анестезиологов - их чаще всего привлекают к уголовной ответственности за совершение врачебных ошибок. Негативное отношение общества к врачам, его уверенность в том, что доктора хотят им навредить, "содрать" побольше денег за услуги или получить взятки, также провоцирует как работающих врачей, так и обучающихся сменить специальность и уйти в другую профессию. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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