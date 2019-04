Преградить РФ, которая не дает американцам свергнуть законное правительство Каракаса, быстрый путь в Венесуэлу, как это уже сделали власти Мальты. Клич бросили своим партнерам Соединенные Штаты. Рупором Белого дома выступила представитель Госдепа Моргана Ортагус.

"Мы приветствуем правительство Мальты за отказ использовать свое воздушное пространство российским самолетам для снабжения жестокого бывшего режима в Венесуэле. Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы прекратить поддержку Кремля диктатора Мадуро",

– написала спикер Госдепа США в Twittеr.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta