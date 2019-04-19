Вашингтон готовит всемирный заговор против Москвы

Преградить РФ, которая не дает американцам свергнуть законное правительство Каракаса, быстрый путь в Венесуэлу, как это уже сделали власти Мальты. Клич бросили своим партнерам Соединенные Штаты. Рупором Белого дома выступила представитель Госдепа Моргана Ортагус.

"Мы приветствуем правительство Мальты за отказ использовать свое воздушное пространство российским самолетам для снабжения жестокого бывшего режима в Венесуэле. Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы прекратить поддержку Кремля диктатора Мадуро",

– написала спикер Госдепа США в Twittеr.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta — Morgan Ortagus (@statedeptspox) 19 апреля 2019 г.

На столь абсурдное решение Вашингтон воодушевил опыт островного государства в Средиземном море, которое в начале апреля без лишних слов заблокировало свое воздушное пространство для грузовых самолетов из Москвы в Каракас. Под санкции попали также лайнеры с людьми на борту.

Стоит отметить, что Мальта занимает на планете чуть больше 300-сот квадратных километров, которые населяют менее полумиллиона человек. На очевидно территориальное превосходство России обратил внимание пользователь Сергей Попов. (Орфография и пунктуация авторские).

"Как Вы будете радоваться если мы Вам запретим летать через Россию?? Вы взвоете!!!",

– прокомментировал он пост Ортагус. К слову, у ее соотечественников сообщение о блокировке неба также не вызвало поддержки и ожидаемого восторга.

"США не должны вмешиваться во внутренние дела других стран. Посмотрите на беспорядок в Ираке, Ливии и т.д. Пожалейте невинных граждан!", "Наша позорная внешняя политика", "Вы, конечно, можете "призвать все страны", но другие страны хотят многополярного мира. Мир не хотел, чтобы у власти были римляне, монголы, османы, греки, а теперь и американцы", "Ваши санкции убивают людей во всем мире",

- отреагировали на призыв американцы.

Двоевластие установилось в Венесуэле с двадцатых чисел января. Тогда ставленник США и оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Республики. Однако Россия выразила поддержку Николасу Мадуро как законному лидеру латиноамериканской страны.