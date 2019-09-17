Без рубашки и на коне: самые откровенные фото Путина

Самые откровенные образы российского лидера

Владимир Путин не раз вызывал искреннее восхищение во всем мире – президент известен не только своей взвешенной внешней политикой, но и любовью к активному отдыху. Фотоотчеты из путешествий Владимира Владимировича весьма популярны в информационном пространстве.

Фотографии Путина верхом на коне не раз появлялись и в отечественных, и в зарубежных СМИ.

Особенный восторг вызвали снимки, где российский лидер гарцует с обнаженным торсом. Пользователи Сети с восторгом размещали у себя фото Путина и обменивались восхищенными комментариями.

shirtless pic of Vladimir Putin riding a horse #yayorneigh pic.twitter.com/EpQOriGFvd — Katie Jo (@KatieNedrow) 13 мая 2015 г.

Этот снимок даже послужил источником вдохновения для умельцев фотошопа, которые посадили Путина на медведя. Ни у кого даже сомнений не возникло, что Владимир Владимирович легко справится с таким необычным иноходцем.

Путин – не только прекрасный наездник, но и удачливый рыболов.

Сердца многих любителей рыбалки дрогнули от зависти, когда президент похвастался своим таежным уловом.

Отдыху в жарких странах Владимир Владимирович предпочитает путешествия по России. Недавно он признался, что самое красивое место в мире для него – это Камчатка.







