Без рубашки и на коне: самые откровенные фото Путина

Владимир Путин не раз вызывал искреннее восхищение во всем мире – президент известен не только своей взвешенной внешней политикой, но и любовью к активному отдыху. Фотоотчеты из путешествий Владимира Владимировича весьма популярны в информационном пространстве.

Фотографии Путина верхом на коне не раз появлялись и в отечественных, и в зарубежных СМИ.

Особенный восторг вызвали снимки, где российский лидер гарцует с обнаженным торсом. Пользователи Сети с восторгом размещали у себя фото Путина и обменивались восхищенными комментариями.

Этот снимок даже послужил источником вдохновения для умельцев фотошопа, которые посадили Путина на медведя. Ни у кого даже сомнений не возникло, что Владимир Владимирович легко справится с таким необычным иноходцем.

@TheClumpany @Pmacgiollabhain @Auldheid @LaytonBhoy Big Mike learned from Putin, the master, how to ride a bear pic.twitter.com/gQ6jr24WoT