Губернаторы, депутаты и население настроены на победу

Вчера, 3 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе ежегодного послания раскритиковал работу министра сельского хозяйства региона Николая Абашина после возбуждения уголовного дела в связи с поставкой некачественного мяса в детсады и школы региона.

"Хотел, чтобы здесь и министерство сельского хозяйства не устранялось от этой работы. Николай Владимирович, я просто напомню, что за качество продуктов в регионе отвечаете вы, и ваша здесь самоустраненность меня не устраивает. Работу по организации детского питания нужно организовать так, чтобы даже сомнений ни у кого не могло появиться, что продукты в этих столовых самого высокого качества", – сказал губернатор (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что в декабре 2019 года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставляли некачественное мясо для детей в детские сады и школы Самарской области. В мясе содержались бактерии, которые могли оказать негативное влияние на здоровье человека.

Кстати, по данным опроса, проведенного на прошлой неделе Всероссийским центром изучения общественного мнения, большинство россиян – 92% – считают, что производители контрафакта должны нести административную или уголовную ответственность, 94% также поддерживает ответственность для государственных органов, допустивших производство или продажу нелегальной продукции, 83% выступают за введение ответственности для продавцов.

Проблема проверки качества товаров, особенно тех, которые попадают в детские рационы, стоит и на повестке дня Государственной думы. В частности, зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова по итогам мониторинга организации школьного питания в школах Ростовской области сделала неутешительные выводы. Как отметила депутат, мониторинги качества питания школьников в школах округа выявили ряд проблем.

"Продукты должны быть качественными и безопасными для здоровья ребенка, финансироваться не по остаточному принципу. А для этого придется пересматривать нормативы, которые существуют сейчас по питанию младших школьников", – отметила Лариса Тутова. Она также подчеркнула, что приоритет при закупках продуктов будет отдаваться местным производителям.

Позитивный опыт

Новосибирск стал единственным российским городом, где добились полной защиты школ от некачественных продуктов. Об этом заявил член рабочей группы по противодействию обороту фальсификатов Общественной палаты России, кандидат медицинских наук Яков Новоселов. Он добавил, что опыт Новосибирска в части контроля за питанием школьников планируют распространить в других регионах страны.

Новоселов отметил, что около трех лет назад ситуация в сибирской столице была такая же, как и по всей России: контроля не было, недобросовестные поставщики, наживавшиеся на детях, кормили их опасными продуктами.

Но благодаря тому, что с 2002 года Роспотребнадзор перестал следить за качеством продуктов, поставляемых в учебные заведения, а федеральный закон дает право городской или региональной власти брать на себя этот контроль, ситуацию удалось переломить.

"Пока этого больше никому не удалось", – пояснил Новоселов, передает "Runews24".

Дьявол в цене?

Закупая продукты для школьного питания, администрация школ стремиться уложиться в определенный бюджет. Количество учеников благодаря борьбе властей за рост рождаемости увеличивается, а цены на продукцию постоянно растут. С января 2017 по декабрь 2019 года сливочное масло подорожало на 24% – с 492 до 613 рублей за килограмм. За тоже время литр стерилизованного молока вырос в цене на 11-12%, килограмм сметаны – на 15%, баночка йогурта – на 18%, плавленый сыр на 26%, творожный сырок – на 51%. За год гречка подорожала в 15 раз выше инфляции. В некоторых городах продукт вырос в цене почти вдвое. Средние цены на пшено в магазинах в 2019 году выросли на 83% по сравнению с предыдущим годом.

"В декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года индекс потребительских цен составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года – 103,0%", – отмечается в данных Росстата.

Также выросли цены на хлеб (+7,7%), сливочное масло (+7,6%) и мясо и птицу (+7%). Цены на макаронные изделия поднялись на 6,2%, а на молочную продукцию и молоко на 5,3%. Рыба и морепродукты подорожали на 4,9%, овощи – на 4,8%. Меньше всего выросли цены на сахар (+2%), алкоголь (+1,6%) и подсолнечное масло (+0,1%).

Чего хотят покупатели?

Устремления чиновников в зачистке школ и бюджетных учреждений от некачественной продукции совпадает с позицией рядовых россиян. По данным того же опроса ВЦИОМ большинство хотят получить защиту от некачественной продукции. Практически каждый второй – 43% – сталкивался с проблемой нелегальной продукции: 21% покупали такую продукцию, еще 22% видели контрафактные товары в продаже.

Для сокращения "серого" рынка в России запущена система цифровой маркировки. Она создается по заказу государства за частные средства и получила название "Честный ЗНАК". По задумке основателей государство создаст для системы необходимую нормативную базу и будет контролировать ее работу, получать из системы данные, а акционеры, которыми являются государственная корпорация Ростех, компания ЮСМ Алишера Усманова и Александр Галицкий будут вкладывать в нее ресурсы, включая финансовые.

Судя по ответам респондентов исследовательского центра, эта система может получить активную аудиторию: половина россиян хочет видеть рассказывающую о товаре и подтверждающую подлинность маркировку на продуктах питания (47%), и молочной продукции в частности (23%), а также на товарах для детей (18%). Лекарства в топе – по важности маркировки для опрошенных – 55% однозначно говорят, что необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары.

47% россиян считают, что маркировка будет способствовать снижению количества нелегальной продукции. Более того, 58% и 59% опрошенных полагают, что она повысит защищенность покупателей от приобретения нелегальных товаров и увеличит ответственность производителей и магазинов перед покупателями. Почти половина респондентов готовы к росту стоимости на товары на 5-10% в случае, если это будет гарантировать ее подлинность и качество.

Комментируя это исследование, заместитель председателя экспертного совета при государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Байсолт Хамзатов, заявил, что ответ о готовности платить за маркировки больше говорит о том, что покупатель хочет решения проблемы "здесь и сейчас".

Он пояснил, что общество оценивает ущерб, риски от нелегального оборота выше, чем издержки на методики, инструменты, которые могут помочь решить эту проблему. Кроме того, данные исследования свидетельствуют о том, что процесс формирования гражданского общества завершен.

"И конечно, это эмоциональная реакция – проблему незаконного оборота пока не удается решить. Бесспорно, правоохранительные органы прикладывают усилия по борьбе с контрафактной продукцией, но преступники быстро адаптируются, пользуются несовершенством законодательства и зачастую избегают наказания", — резюмировал он, пишет "Росбалт".

Вырастут ли из-за введения цифровых кодов цены, конечно, покажет время. Пока, судя по утверждениям чиновников, нет повода для беспокойства. Так, в конце января начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко заявила, что цены на продовольственных рынках в основном формируются под воздействием спроса и предложения, в связи с этим внешние факторы, в частности, введение маркировки не могут напрямую влиять на стоимость готовой продукции для конечных покупателей, отмечает RNS.