Несколько положений о банкротстве физических лиц

Несколько положений о банкротстве физических лиц
Фото: imagebroker/Rosseforp/www.globallookpress.com
Процедура банкротства физических лиц, судебного и внесудебного, прописана в положениях федерального закона №127-ФЗ

Вкратце, если у физического лица нет ограничивающих факторов и имеются признаки банкротства: большие долги, нет финансовой возможности и имущества для их погашения, – гражданин может быть признан банкротом.

Когда можно, а когда нельзя подавать на банкротство

Гражданин не может претендовать на списание долгов из-за банкротства, если он проводил аналогичную процедуру за последние 5 лет, если у него есть судимость за экономическое преступление или ложное банкротство.

Подать на банкротство физическое лицо может, если у него есть просрочка по кредитным платежам, определенная сумма задолженности, а имущества недостаточно для того, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Списание долгов может быть судебным и внесудебным. Внесудебное проводится через МФЦ, если сумма долгов не превышает 500 000 рублей, а приставы закрыли дело после проверки имущества.

Если сумма долгов выше указанной суммы, инициируется платное арбитражное судебное разбирательство с привлечение финансового управляющего.

Схема судебного разбирательства

На первом этапе собирается пакет документов, которые передаются в суд. Затем проводится первое судебное заседание с обязательным личным присутствием должника, либо юриста.

Следующий этап – исполнение законных требований, в процессе которых финансовый управляющий проверяет имущество и счета потенциального банкрота.

Затем проводится реструктуризация долгов, реализация имущества, которое по закону может быть реализовано с торгов или путем прямой продажи. Итоговый этап – объявление несостоятельности должника  и завершающие процедуры.

Важно помнить, что после признания физического лица банкротом, на него накладываются определенные ограничения, некоторые сроком на 3 года, а некоторые сроком на 5 лет. Будут соответствующие изменения и в кредитной истории.   

Заниматься самому или делегировать профессионалам

Один из "камней преткновения" в объявлении себя банкротом для среднестатистического гражданина – незнание всех бюрократических и юридических тонкостей. Это может привести либо к неудовлетворительному решению, либо к затягиванию сроков, либо к потере того имущества потенциального банкрота, которое реально было сохранить.

Если вы не уверены в своих силах, если вам нужна консультационная поддержка, избавление от долговчерез банкротство физ. лиц рекомендуется проводить, обратившись к услугам юристов, антикризисных менеджеров и финансовых управляющих.   

Полина ИВАНОВА

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