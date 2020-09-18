Несколько положений о банкротстве физических лиц

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Вкратце, если у физического лица нет ограничивающих факторов и имеются признаки банкротства: большие долги, нет финансовой возможности и имущества для их погашения, – гражданин может быть признан банкротом.
Когда можно, а когда нельзя подавать на банкротство
Гражданин не может претендовать на списание долгов из-за банкротства, если он проводил аналогичную процедуру за последние 5 лет, если у него есть судимость за экономическое преступление или ложное банкротство.
Подать на банкротство физическое лицо может, если у него есть просрочка по кредитным платежам, определенная сумма задолженности, а имущества недостаточно для того, чтобы рассчитаться с кредиторами.
Списание долгов может быть судебным и внесудебным. Внесудебное проводится через МФЦ, если сумма долгов не превышает 500 000 рублей, а приставы закрыли дело после проверки имущества.
Если сумма долгов выше указанной суммы, инициируется платное арбитражное судебное разбирательство с привлечение финансового управляющего.
Схема судебного разбирательства
На первом этапе собирается пакет документов, которые передаются в суд. Затем проводится первое судебное заседание с обязательным личным присутствием должника, либо юриста.
Следующий этап – исполнение законных требований, в процессе которых финансовый управляющий проверяет имущество и счета потенциального банкрота.
Затем проводится реструктуризация долгов, реализация имущества, которое по закону может быть реализовано с торгов или путем прямой продажи. Итоговый этап – объявление несостоятельности должника и завершающие процедуры.
Важно помнить, что после признания физического лица банкротом, на него накладываются определенные ограничения, некоторые сроком на 3 года, а некоторые сроком на 5 лет. Будут соответствующие изменения и в кредитной истории.
Заниматься самому или делегировать профессионалам
Один из "камней преткновения" в объявлении себя банкротом для среднестатистического гражданина – незнание всех бюрократических и юридических тонкостей. Это может привести либо к неудовлетворительному решению, либо к затягиванию сроков, либо к потере того имущества потенциального банкрота, которое реально было сохранить.
Если вы не уверены в своих силах, если вам нужна консультационная поддержка, избавление от долговчерез банкротство физ. лиц рекомендуется проводить, обратившись к услугам юристов, антикризисных менеджеров и финансовых управляющих.
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