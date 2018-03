Американский вертолет шпионил у российского посольства в США

В США поблизости от территории российского посольства летал вертолет. Кому принадлежит этот аппарат, неизвестно, так же, как и его цели. Он завис над дипведомством и что-то усердно искал, включив прожектор.

"Что искал американский вертолет ночью? "Странная" неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства", – написали представители посольства России в Twitter.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K