Американский вертолет шпионил у российского посольства в США

Цель наблюдения осталась неизвестной

В США поблизости от территории российского посольства летал вертолет. Кому принадлежит этот аппарат, неизвестно, так же, как и его цели. Он завис над дипведомством и что-то усердно искал, включив прожектор.

"Что искал американский вертолет ночью? "Странная" неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства", – написали представители посольства России в Twitter.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 13 марта 2018 г.

При этом к своей записи дипломаты добавили знак НЛО, намекая на схожесть вертолета и летающей тарелки с лучом света.

Американские власти не дали никаких комментариев по этому поводу.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву якобы во вмешательствах в выборы президента. В Кремле опровергали эти сообщения и подчеркивали, что никак не смогли бы этого сделать.