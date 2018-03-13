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Американский вертолет шпионил у российского посольства в США

Фото: wikipedia.org/Aaron Siirila
Цель наблюдения осталась неизвестной

В США поблизости от территории российского посольства летал вертолет. Кому принадлежит этот аппарат, неизвестно, так же, как и его цели. Он завис над дипведомством и что-то усердно искал, включив прожектор.

"Что искал американский вертолет ночью? "Странная" неисправность навигационного оборудования в центре столицы США? Или еще одна отчаянная попытка найти следы российского вмешательства", – написали представители посольства России в Twitter.

При этом к своей записи дипломаты добавили знак НЛО, намекая на схожесть вертолета и летающей тарелки с лучом света.

Американские власти не дали никаких комментариев по этому поводу.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву якобы во вмешательствах в выборы президента. В Кремле опровергали эти сообщения и подчеркивали, что никак не смогли бы этого сделать.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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