Приватизация не спасет сферу ЖКХ

ЖКХ всегда было и по сей день остается одной из самых болезненных сфер для россиян. Какие только новшества ни пытались применять, как только ни реформировали отрасль, все равно она лидирует в списке проблем и претензий населения

Теперь вот с благими намерениями (которыми известно куда вымощена дорога) выступила Федеральная антимонопольная служба, котораярешила включиться в число тех, кто озаботился состоянием ЖКХ в России. На недавнем Госсовете по развитию конкуренции в субъекта РФ был представлен доклад, подготовленный ФАС о дальнейших путях реформирования сферы ЖКХ. Как известно, у семи нянек дитя всегда без глаза, а когда одной и той же проблемой занимаются сразу десятки ведомств – проблемы только множатся.

Причиной для обеспокоенности ФАС стали не растущие тарифы при падающем качестве услуг, и не бесконтрольность исполнителей, а уровень экспансии госсектора на рынке ЖКХ. В частности, если полагаться на доклад, то в регионах предприятия ЖКХ должны находиться под управлением частников: 40% предприятий должны быть приватизированы, а оставшиеся – переданы в концессию.

В первую очередь, речь идёт о поставщиках услуг, водо-, электро– и теплоснабжающих предприятиях вроде водотрестов или ТЭЦ.В этом случае предприятия не будут проданы частному владельцу, а переданы в пользование с возможностью получать прибыль в обмен на инвестиции, которые должны быть направлены на модернизацию предприятий иреконструкцию изношенныхсетей. Сделать это предлагается до 2020 года при помощи конкурсных процедур. Такие примеры уже есть. Например, водоканал Волгограда был передан в концессию частной компании, которая должна инвестировать в него 58 млрд рублей. Всего же в России в сфере ЖКХ заключено 1831 концессионное соглашение с инвестиционными обязательствами на 257 млрд рублей. Вот только результат не сильно заметен...

По оценкам компании Busines Stat, рынок ЖКХ с 2012 по 2016 гг вырос в 1,5 раза до 2,4 трлн рублей, в том числе и за счет повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Ежегодный рост этого рынка прогнозируют на уровне 4-6% в год, замедлить эти темпы могут только низкие реальные доходы граждан, приводящие к стремительному увеличению задолженности. На услуги ЖКХ в среднем люди тратят 27,5% от всехрасходов за платные услуги для населения. И это весьма существенная статья расходов в бюджете каждой семьи – по данным Высшей школы экономики, 43% российских семей из-за нехватки денег имеют проблемы с оплатой коммунальных счетов.

Проблем много, но сможет ли приватизация и концессия решить все? Пока что это не очевидно.Ситуация с изношенностью сетей сложилась просто катастрофическая. По некоторым оценкам, износ коммунальной системы составляет от 60% до 80%. Наиболее критична ситуация в системе водоснабжения и водоотведения. Только на водопроводе, по данным Минстроя, за 2016 год в России произошло 74,5 тыс. аварий. В среднем на 1 км сетей в России в год приходится 1,8 – 2,4 повреждения в зависимости от региона, а в Европе, например, только 0,15 – 0,2 аварии в год. Разница более чем десятикратная!

Государство оказалось перед необходимостью серьезной модернизации сетей, отсутствия средств на внедрение современных цифровых технологий, и не желая (или не умея) контролировать беспрецедентное воровство в этой сфере, решило избавиться от обременительного сектора экономики. Потенциальные инвесторы правда уже предупредили, что не рассматривают сферу ЖКХ, особенно в формате концессии, удачным проектом для вложения денег. Бизнес интересуется – какую позицию намерено занять государство: заигрывания перед населением и контроля тарифов или полного перехода на экономически обоснованные тарифы, с заложенными расходами на модернизацию и прибыль предпринимателей?По оценкам экспертов,сейчас некоторые тарифы занижены минимум в 1,5 раза.Это еще раз подтверждает, что государство намерено снять с себя социальную ответственность за разрушающуюся на глазах сферу ЖКХ.

До сих пор у правительства был один инструмент решения проблем ЖКХ – рост тарифов. Но без привязки к контролю качества и серьезных инвестиций в модернизацию увеличение сумм в платежках, которые получают россияне, только усиливает социальную напряженность, никак не решая проблемы ЖКХ по существу. Для поддержания инфраструктуры в нормальном состоянии необходимо инвестировать в нее порядка 500 млрд рублей ежегодно на протяжении приблизительно пяти лет. Ежегодно нуждаются в обновлении не менее 6% сетей, но реально обновляется не более 2%. То есть ремонт идёт, а проблем при этом становится только больше.Например, в Новосибирске в прошлом году власти объявили о повышении тарифов сразу на 15%. Но даже при таком вопиющем скачке цен расходы на ремонт можно было бы увеличить лишь на 22%: с 3 млрд рублей до 3,66 млрд.Ни о каком трёхкратном росте объёмов ремонта речи быть не может.После многочисленных митингов жителей города повышение удалось изменить до 4%.

Идея приватизировать жилищно-коммунальную сферу уже обсуждалась в 2011 году, но тогда власти от нее отказались, опасаясь социальных волнений после банкротств или неэффективной работы частных владельцев предприятий ЖКХ.Действительно, нет никаких гарантий, что частная компания не прекратит обеспечивать дома теплом, водой и светом, или не наймёт армию коллекторов, выколачивающих долги из нищих пенсионеров. Вообще приватизация вещь хорошая, но стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства.

Прошло семь лет, и соблазн разово получить средства от приватизации компаний ЖКХ и одновременно избавиться от хлопотного хозяйства превысил эти опасения. А зря, потому что на фоне стремительного сокращения доходов населения и увеличения точек напряжения, особенно в регионах (обманутые дольщики, обанкротившиеся вкладчики банков, разоренные предприниматели) это предложение только добавит еще одну, и крайне болезненную. Частные компании к тому же получат мощные рычаги влияния на общественное мнение, которое чуть что обвинит не их, а власть.

Школы без отопления, веерное отключение электричества, отсутствие горячей воды – всё это может стать реальностью даже в больших городах. И вовсе не потому, что у нас не хватает газа и угля, как, например, на Украине, а потому что частные предприятия будут стремиться таким образом сократить издержки. Особенно сложная ситуация будет в регионах с наибольшей средней задолженностью, по которой начато судебное производство. Это Югра, Камчатка, Татарстан, ЯНАО... Также непростая ситуация будет на Дальнем Востоке, знаменитом большим количеством маленьких "кочегарок".

Совсем другое дело – концессия. Контроль остаётся за государством, а эффективность управления и инвестиции от частников. Такая форма государственно-частного партнёрства отлично себя зарекомендовала в мире. Но, как всегда, в наших реалиях всё портит подход к реализации. Поставщики услуг обросли долгами, которые будут переходить тяжёлым бременем на инвесторов концессии. В Архангельской области нашёлся концессионер, готовый взять на себя выплату долгов на 1,3 млрд рублей. Получается, что инвестиции будут уходить не на развитие сетей, а на выплату долгов. Немногие инвесторы согласятся на такие условия... Другая проблема российской концессии в сфере ЖКХ заключается в том, что она происходит в крайне примитивной форме: в виде аренды. В 8% концессионных соглашений вообще не предусмотрены инвестиционные обязательства. Это может привести к тому, что передача предприятий в концессию станет чистой формальностью. Какой-нибудь условный ГУП "Водоканал" будет сдан в аренду ООО "Водоканал" с тем же самым руководителем без обязательств. И за копейки.

Настойчивость ФАС объясняется еще и позицией президента – в конце прошлого года президент Владимир Путин подписал план по увеличению конкуренции, включающий в себя и сокращение доли государства в ВВП. Это служит хорошим прикрытием для тех, кто в поиске новых источников дохода внутри страны добрался и до ЖКХ. Однако без передачи в частные руки этой сферы в целом можно найти способы изыскать необходимые средства для модернизации сетей.

Во-первых, надо провести полный аудит финансов, направленный на снижение задолженности на всех уровнях (долги бывают не только у населения, но и у тех же ТЭЦ, покупающих газ)и избежание повторения таких ситуаций. Безнадёжные долги должны быть списаны, а изменение тарифов сбалансировано и согласовано. Ведь,если газ растет на 15% в год, а теплоэнергия на 5%, то у теплоснабжающей организации просто не хватает средств платить за газ. А сократить расходы бедного населения помогло бы субсидирование установки счётчиков. Без этого оказываемся в замкнутом круге: отсутствие средств на установку счётчиков приводит к большим счетам, которые невозможно оплатить, и так далее по цепочке.

И, наконец, самый радикальный и действенный метод: направить часть наших золотовалютных резервов на тотальную реконструкцию водопроводов, теплотрасс и линий электропередач. 266 млрд долларов сейчас вложены государством в американские и европейские долговые бумаги. С учётом усиливающегося давления на Россию, эти деньги могут быть потеряны для нас. Так может их эффективнее вложить в российскую экономику, и, в частности, в модернизацию коммунальных сетей? Вложения окупятся сторицей.Сейчаспотери коммунальных ресурсов очень велики: в водоснабжении они составляют около 30%, в электроснабжении – 15%, в теплоснабжении – до 40%. Деньги попросту улетают в трубу. К тому же огромный потенциал заложен в газификации страны. Пока все переживают, что же Газпром будет делать без поставок в Европу, у нас значительная часть страны вообще не представляет, что в дом может быть подведён магистральный газ. Дрова, уголь и мазут – вот основные источники энергии для Забайкалья и Дальнего Востока. Инвестиции в газификацию собственной страны и снизят зависимость от экспортных поставок, и повысят качество жизни людей.

Это решение будет куда эффективнее полной приватизации с потерей контроля над жизнеобеспечением городов, и липовой концессии, только усиливающей коррупционную составляющую.