Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Самый эффективный способ похудеть оказался не таким сложным

Фото: www.globallookpress.com
На диете главное - самоконтроль

Давно известно, что лучший способ сбросить вес – подсчитывать калории. Для многих людей этот процесс кажется трудным. Но ученые из Вермонтского университета развеяли этот миф.

Заведующая кафедрой Питания и пищевых наук Джин Харви 6 месяцев наблюдала за 142 пользователями онлайн-приложения по контролю веса. В течение этого времени люди каждый день должны были записывать информацию о потребляемой пище. 

Участники с наилучшими результатами, (те, кто за время эксперимента потеряли 10% веса) тратили 23,3 минуты в день  на самоконтроль в первый месяц исследования и 14,6 на шестой. Люди, которые проводили в приложении много времени и детально расписывали диету, но делали это нерегулярно, не добились такого успеха. Похудевшие пользователи записывали каждый свой приём пищи и делали это каждый день.

"Кажется сам факт самоконтроля имеет значение, а не потраченное время и записанные данные",

говорит о своём исследовании Харви. 

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Индонезия заберет Крым у России

Киев свято верит в помощь могущественной Джакарты

Россиянам подарили короткую рабочую неделю

Следующие длинные выходные наступят только в мае

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей