Самый эффективный способ похудеть оказался не таким сложным

На диете главное - самоконтроль

Давно известно, что лучший способ сбросить вес – подсчитывать калории. Для многих людей этот процесс кажется трудным. Но ученые из Вермонтского университета развеяли этот миф.

Заведующая кафедрой Питания и пищевых наук Джин Харви 6 месяцев наблюдала за 142 пользователями онлайн-приложения по контролю веса. В течение этого времени люди каждый день должны были записывать информацию о потребляемой пище.

Участники с наилучшими результатами, (те, кто за время эксперимента потеряли 10% веса) тратили 23,3 минуты в день на самоконтроль в первый месяц исследования и 14,6 на шестой. Люди, которые проводили в приложении много времени и детально расписывали диету, но делали это нерегулярно, не добились такого успеха. Похудевшие пользователи записывали каждый свой приём пищи и делали это каждый день.

"Кажется сам факт самоконтроля имеет значение, а не потраченное время и записанные данные",

– говорит о своём исследовании Харви.