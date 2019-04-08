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Легче легкого: найден простой способ избавиться от стресса

Фото: www.globallookpress.com
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Даже небольшой двадцатиминутный пешеходный променад способен принести существенную пользу здоровью. Ученые из Мичиганского университета установили минимальное количество времени, необходимое для того, чтобы в организме снизился уровень гормона стресса – кортизола.

Выяснилось, что прогулка продолжительностью 20-30 минут эффективно воздействует на состояние человеческого организма, убирая вредные симптомы стресса, отмечает Frontiers in Psychology. При этом эксперты добавили, что можно гулять и дольше – однако 20 минут – это необходимый минимум.

Ученые также подчеркнули, что пройтись для здоровья лучше по парку или по бульварам, так как порой природа способна успокоить нервную систему измученных горожан лучше, чем таблетки.

Ранее ученые пришли к выводу, что умеренная физическая активность благотворно влияет на мужское здоровье жителей мегаполисов. 

Валентина МАЙОРОВА
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