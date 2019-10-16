Наталья Алексеевна Сергунина – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, с сентября 2018 года руководитель Аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина около 20 лет трудится в области экономики и имущественно-земельных отношений, расширяя с каждым годом сферы деятельности.



Детство и юность

Сергунина Наталья Алексеевна родилась в Москве 22 августа 1978 года. Ее отец Алексей Кимович – военный юрист по образованию – занимал пост судьи военного трибунала. Мать имела два образования – технолога пищевой промышленности и филолога. Вслед за супругом она вместе с дочерью переезжала по гарнизонам Советского Союза и зарубежья. Несмотря на постоянную смену мест, девочка легко адаптировалась на новом месте и обретала верных друзей. Кроме учебы, посещала кружки и секции по интересам. Так, в Хабаровске она впервые встала на горные лыжи. Кроме того, освоила приемы дзюдо и занималась в музыкальной школе.

С распадом СССР глава семьи вернулся в родной город, где семья окончательно осела. К тому времени подросшая дочь училась в старших классах. В 1995 году Наталья с отличием окончила столичную среднюю школу №325 и была удостоена серебряной медали за успехи в учебе.

Образование

С будущей профессией Наталья определилась еще в раннем детстве. Яркий пример отца – юриста-профессионала и других родственников – предопределили ее выбор. Этот путь был осознанным и понятным, вспоминала позже вице-мэр. Поэтому после получения аттестата о среднем полном образовании девушка держала вступительные экзамены на юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и успешно их сдала. Первокурсница выбрала для изучения специальность "Гражданское право" и легко осваивала учебную программу. Параллельно проходила практику в разных учреждениях города. Венцом ее стараний стал красный диплом юриста одного из самых престижных вузов нашей страны.

Начало карьеры

В 2000 году по настоянию научного руководителя МГУ Сергунина устроилась на работу в департамент правового обеспечения Министерства имущества России. Сначала трудилась консультантом, затем – советником, а после доросла до заместителя начальника одного из отделов. В 2004-ом ведомство было преобразовано в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В новой структуре Наталья Сергунина заняла пост заместителя начальника Управления недвижимого и движимого имущества, а позже возглавила его. По признанию Натальи Алексеевны, тогда фронт ее работ выходил за рамки юриспруденции, но базовое образование позволило приступить к новым обязанностям.

В 2008 году приказом Министерства экономического развития России Сергунина назначена на должность заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.





Работа на посту заместителя мэра Москвы

В 2010 году в мэрию столицы пришел Сергей Собянин, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства РФ – руководителя Аппарата правительства РФ. Вступив в новую должность, градоначальник набирал в свою команду профессионалов. В числе достойных кандидатур значилась Наталья Алексеевна. 26 октября того же года ее назначили заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы. Она возглавила Департамент имущества столицы. А с 6 декабря 2011-го отвечала в той же госструктуре за вопросы имущественно-земельных отношений. Основанием для назначения на эту должность стал Указ мэра Москвы. Спустя два года, 17 сентября 2013 года, к обязанностям добавились значимые аспекты экономической политики в связи с объединением двух ведомств.

Основные решения на посту заместителя мэра

Укрепление экономики и повышение инвестиционной привлекательности Москвы

С 2010 года велась работа по сбалансированности городского бюджета, мобилизации налоговых доходов, поиску средств на динамичное развитие города. Результаты превзошли все ожидания: сегодня Москва входит в топ-10 крупнейших мегаполисов мира по объему ВРП, доходы столичного бюджета повысились на 89%, снизилась зависимость от налогов нефтегазовых компаний с 17% до 4%. Поток инвестиций в экономику вырос почти в два раза. Объем привлеченных в основной капитал средств с 2012 года вырос на 77% и составил небывалые ранее 1,97 триллиона рублей.

Кроме того, к концу этого десятилетия Москва вошла в пятерку самых привлекательных городов Европы для иностранных инвестиций по версии Financial Times и снова возглавила раздел рейтинга по Восточной Европе. Эксперты отметили простоту и удобство ведения бизнеса в мегаполисе, что и обеспечило ему выход на уровень ведущих европейских мегаполисов. Также получила высокую оценку специалистов возможность получения инвесторами различных льгот и преференций.

Поддержка столичных предпринимателей на мировом рынке

С 2016 года успешно реализуется проект "Сделано в Москве". Он призван продвигать бизнесменов на международном поле торговых отношений: от поиска потенциальных клиентов и участия на интернациональных выставках до реального продвижения их продукции по всем миру. Столичные власти оказывают финансовую помощь компаниям в представлении их продукции на выставках, которая может достигать 100%. Всего в программе приняли участие уже 607 юрлиц. В 2019 году поддержку предоставят еще 400 компаниям мегаполиса.

Проведение Антикризисного плана Правительства Москвы

Документ был утвержден в 2015 году и направлен на устойчивое развитие экономики города и стабилизацию благосостояния граждан в кризисной ситуации. Во главе угла ставились поддержка населения, предпринимательства, снижение административных барьеров содействие процветанию учреждений реального сектора и сферы услуг, импортозамещение, обеспечение продовольственной безопасности. Все предпринятые меры, по словам Сергуниной, способствовали созданию дорожной карты, со временем переросшей в системную работу с предпринимателями.

Восстановление ВДНХ





Легендарный выставочный комплекс, основанный в 1939 году, в советскую эпоху был настоящим символом достижений народа в разных сферах деятельности. На выставки имели возможность приезжать простые люди – ударники труда, передовики производств – со всех уголков большой страны. В 90-е разрушению подверглось не только некогда огромное государство, но и уникальный объект, павильоны которого захватили разного рода коммерсанты, и в их заботы, увы, не входило сохранение национального достояния страны. А это 49 памятников культурного наследия. Павильоны фактически превратились в стихийные рынки и точки общепита, предлагающие меню сомнительного качества.

Возможность изменить ситуацию появилась только тогда, когда центр перешел в собственность Правительства Москвы. Возрождение уникального пространства началось в 2014 году с очистки территории от мусора и освобождения от коммерсантов. Процесс не был легким и длился несколько лет. Уже на этом этапе ВДНХ (выставке было возвращено ее историческое название) вновь стала притягивать посетителей. Здесь появились цветники, приведены в порядок пешеходные дорожки, оборудованы прогулочные зоны. На втором этапе, в 2017-2018 годы, специалисты приступили к масштабной и серьезной работе по восстановлению знаменитых павильонов.

Полное преображение и возвращение былого величия комплекса совпало с празднованием его 80-летия. Посещаемость выросла до 30 миллионов человек в год.

Создание инновационного кластера и сети технопарков

В 2016 году при участии Натальи Сергуниной заработала программа поддержки инновационных производств и технологичных компаний. При получении статуса промышленного комплекса, технопарка или индустриального парка его создатели вправе рассчитывать на региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Размер составляет до 25%. Сэкономленные ввиду таких послаблений средства можно направить на развитие наукоемких и технологичных предприятий и добиться высоких результатов. С введением такой меры возросло количество технопарков: с шести в 2014-ом до 35 в 2019-ом.

В эти дни свыше 20 тысяч объектов формируют инновационное ядро столицы. Среди них:

научно-исследовательские институты,

высокотехнологичные предприятия и производственные компании,

центры инжиниринга, прототипирования и т.д.

В будущем они все войдут в инновационный кластер, уверяет Сергунина, создание которого является приоритетной задачей для руководства города.



Развитие дополнительного образования по перспективным направлениям

По убеждению Натальи Алексеевны, залог успешного развития городов и стран заключается в балансе занятости населения и производительности труда. Достичь его помогут современные площадки дополнительного образования. На сегодняшний день действует 15 детских технопарков и 69 центров молодежного инновационного творчества. В последних ребята воплощают свои идеи в жизнь по 15 направлениям (робототехника, 3D-моделирование, промышленный дизайн, создание беспилотников и др.).

В сентябре 2018 года образовательный кластер "Техноград" заработал на территории возрождаемого ВДНХ. Он включает 3 000 единиц высокотехнологичного оборудования –устройств, применяемых в реальных предприятиях. Обучают работе на них действующие специалисты ведущих компаний и технологичных производств России. Под их руководством люди любых возрастов осваивают программы по 42 специальностям. Предусмотрены также курсы переподготовки работников.

Повышение туристической привлекательности Москвы

Помимо возрождения ВДНХ Наталья Сергунина курировала создание тематических фестивалей и продвижение событийного туризма. С 2016 года цикл фестивалей получил название "Московские сезоны" и объединил разного рода действа, проводимые на улицах, в парках, на других площадках. Успех нововведения подтверждают цифры: на третий год проведения сезонов фестивали посетили 65 миллионов человек. Мировые эксперты присудили столице России награду Международной ассоциации фестивалей и массовых мероприятий IFEA – как одному из лучших мегаполисов мира для проведения фестивалей. Они оценили создание благоприятной среды для успешного проведения массовых мероприятий, что, по мнению специалистов, должно являться примером для мегаполисов мира. Кроме того, эксперты ассоциации выразили тогда уверенность в том, что все прилагаемые мэрией усилия в конечном итоге способствуют повышению уровня жизни горожан. Наталья Сергунина в свою очередь порадовалась тому, что уровень организации фестивалей, создающих атмосферу праздника, "ценят и посетители, и представители международного профессионального сообщества".

В дни чемпионата мира по футболу Москву посетили 4,5 миллиона туристов, половину из них составили иностранцы. 90 процентов гостиниц во время мундиаля были полностью загружены. Эта тенденция сохранилась в ближайшие после грандиозного события новогодние каникулы и сопоставима по посещаемости путешественниками Парижа, Амстердама и Лондона.

С 2010 года туристический поток увеличился в два раза. Только за 2018 год расходы гостей в Москве составили 864 миллиарда рублей, городская казна за счет туризма пополнилась на 118 миллиардов рублей. В 2010-ом таких поступлений было в четыре раза меньше.

Москва прочно обосновалась в международных рейтингах туристической привлекательности:

Топ-5 самых интересных направлений для путешествий в зимние каникулы сезона 2017-2018 годов – The Wall Street Journal;

Топ-10 городов мира с лучшими рождественскими ярмарками – The Daily Telegraph (2018);

Топ-10 городов мира для посещения осенью – CNN (2018);

Топ-3 самых фотографируемых городов мира – Instagram (2017);

Топ-5 наиболее интересных направлений для поездки на зимние праздники – The Wall Street Journal (2017);

Топ-7 рекомендуемых для путешествий городов – National Geographic (2017);

Топ-10 рекомендуемых для путешествий городов мира – Lonely Planet (2017).





Личная жизнь

Наталья Алексеевна Сергунина старается проводить свободное время в кругу семьи, с удовольствием посещает с родными грандиозные фестивали, ярмарки и другие мероприятия столицы, проводимые по ее собственной инициативе, и старается объективно оценивать празднества "со стороны", участвуя в них сама непосредственно. Любит прогуливаться по любимым местам, таким как: Воробьевы горы и Сокольники.

За добросовестный труд неоднократно была награждена. В ее арсенале:

Почетная грамота Минэкономразвития России (2005);

Благодарность Федерального агентства по управлению государственным имуществом (2010);

Медаль Союзного государства "За безупречную службу" (2011);

Медаль Росстата "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года" (2012);

Благодарность Мэра Москвы (2014);

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2017);

Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2017);

Медаль Росстата "За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи" (2017);

Орден Дружбы "За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018" (2018).





Сергунина Наталья сегодня

19 сентября 2018 года Сергунину назначили заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителем Аппарата мэра и правительства Москвы. На этом посту она курирует важные для мегаполиса векторы развития: предпринимательство и инновации, культуру и туристическую отрасль. В частности, в 2019-ом Наталья Алексеевна стала председателем московского Оргкомитета по проведению Года театра.